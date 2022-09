Ataque a Gendarmería en Villa Mascardi: los silencios y las reacciones políticas

El ataque incendiario a una casilla de Gendarmería Nacional ubicada en un predio que en agosto fue atacado en la zona de Villa Mascardi, lindero a la ocupación de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu, generó reacciones extremas de algunos sectores políticos y el silencio del Gobierno nacional, afectado directo con este episodio.

A más de 24 horas del ataque incendiario, del que salieron ilesos gendarmes del Escuadrón 34 de Bariloche que minutos antes se encontraban en el interior de la casilla, no hubo información oficial de la fuerza federal ni del Ministerio de Seguridad que condice Aníbal Fernández. Tampoco expresiones en redes sociales vinculadas al hecho.

El Gobierno de Río Negro de manera institucional repudió el hecho y la gobernadora Arabela Carreras en un acto que encabezó por la tarde en Bariloche se refirió al tema como un “hecho gravísimo” y lo calificó como una agresión “a la institucionalidad de la Nación”.

En el ámbito nacional, sí se manifestó a primera hora de ayer el Auditor General de la Nación y exsenador por Río Negro, Miguel Pichetto, que a través de sus redes sociales condenó el “brutal ataque de pseudo-mapuches a un puesto móvil de Gendarmería anoche. Bajaron en malón de la montaña, atacaron con armas de fuego a los gendarmes, e incendiaron el puesto móvil”, indicó.

El texto concluyó diciendo: “En la zona del Mascardi hay actividad insurreccional y ataques a las Fuerzas de Seguridad”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hizo lo propio en su cuenta de Twitter aunque de manera directa no mencionó el ataque al puesto de Gendarmería: “Califico como un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía nacional lo que está ocurriendo en nuestra Patagonia. La Patria no se negocia con nadie; ni con los sectores económicos de poder, ni con los grupos radicalizados autodenominados mapuches”, indicó.

También parafraseó a José de San Martín: «Cada paso para atrás en nuestra historia de pueblo independiente, desde lo político, lo territorial y lo económico, nos costará sangre, sudor y lágrimas.

Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla».

"Es una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo"

La Mesa de Consenso Bariloche, que integran cámaras empresariales, organizaciones, ruralistas, referentes vinculados a Juntos por el Cambio y pobladores de Villa Mascardi, reclamó por la “inacción de las autoridades provinciales y nacionales frente a los repetidos ataques que se produjeron en la zona de Villa Mascardi”.

“Se trata de un hecho gravísimo: esta vez no es un ataque a un particular, sino un ataque a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo”, dijo la organización en la misma línea de las expresiones de Luis Date, el propietario del predio donde se encontraba la casilla de Gendarmería, que también sufrió el daño de un galpón en el mismo episodio.

Para Consenso Bariloche “es muy grave también que los cinco efectivos de Gendarmería Nacional que estaban en la casilla abandonaran el lugar antes de que ardiera completamente. Que los gendarmes salieran corriendo, como si no fuera su rol intervenir en estas situaciones, no solo prueba el desamparo en que se encuentra la sociedad, sino también el grado de violencia inusitada y sin control instaurada en la zona”, indicaron.

“El ataque esta vez no fue entre civiles, fue atacada una fuerza federal. ¿Esta es la forma en que el Gobierno Nacional se ocupa de la jurisdicción del estado nacional sobre el territorio? ¿Es la forma en que se ocupa de proteger a la sociedad civil de quienes cometen delitos? ¿Renunció el Estado argentino al monopolio de la fuerza y lo delegó en bandas que imponen sus reglas, al margen del estado de derecho? Hace falta que las autoridades respondan estás preguntas”, concluyó el documento que difundieron ayer.