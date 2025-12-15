Paritaria docente en Neuquén: el gobierno de Rolando Figueroa vuelve a sentarse con ATEN este lunes

El gobierno de Rolando Figueroa finalmente volvió a convocar al gremio docente ATEN para discutir la paritaria del próximo año. La invitación llegó luego de un incremento de la tensión entre las partes, con marchas, una jornada de paro y advertencias por el inicio de las clases en marzo próximo.

De acuerdo al mensaje que hizo llegar el Ejecutivo, la reunión fue pautada para las 13, en Casa de Gobierno.

La convocatoria fue confirmada por ATEN en sus redes sociales. El gremio, que el sábado renovó su conducción y ahora tiene como secretaria general a Fany Mansilla, venía insistiendo para que realizara un nuevo encuentro.

Sus asambleas, a principios de mes, habían rechazado por unanimidad la última propuesta oficial, la misma que sí aceptaron los demás sindicatos estatales.

Paritaria docente en Neuquén: qué decía la última oferta

La oferta, como ya se ha mencionado, consistía en la continuidad de los aumentos atados al IPC durante los primeros dos trimestres del año que viene.

A ese esquema se le sumó el pago de una suma extraordinaria de $350.000 y el incremento de algunos componentes del salario docente, como el que se abona por asignaciones familiares.

Desde ATEN rechazaron la propuesta y pidieron que el IPC se plantee de manera anual, para de esa manera darle certidumbre al ciclo lectivo de 2026. También solicitaron que se revea el pago del presentismo, instaurado para los docentes que tengan menos de tres faltas sin justificar en un trimestre.

«Si lo ofrecen de manera semestral, también pueden hacerlo de manera anual«, dijo, en esa línea, el ahora ex secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, la semana pasada. O

La negociación con los docentes es la última que el Gobierno tiene pendiente camino al próximo año. Durante las últimas semanas la administración provincial firmó acuerdos con ATE, UPCN y el gremio que representa a los trabajadores viales.