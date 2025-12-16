Rolando Figueroa habló sobre la oferta de IPC anual para ATEN: «Es nuestro último gran esfuerzo»

Desde Añelo, donde participó de una recorrida por obras de infraestructura, el gobernador Rolando Figueroa destacó la propuesta salarial que se le hizo al gremio docente ATEN el día lunes y aseguró que se trata del «último gran esfuerzo» para lograr un acuerdo camino al 2026.

En respuesta a una consulta de Diario RÍO NEGRO, el mandatario aclaró que la oferta «es la misma que se hizo a los demás gremios» y valoró que «todos han entendido que en Neuquén existe una pauta salarial mucho más importante que en el resto del país«.

Indicó que, durante la negociación paritaria, su administración hizo caso omiso «a algunas recomendaciones» que se recibieron «desde otros niveles de Gobierno con una visión del Estado diferente».

Aunque todavía se debe conocer la respuesta de las asambleas de ATEN, el gobernador mostró confianza en lograr un acuerdo. «Se realizó el máximo esfuerzo para eso, no solo del gobierno, sino de todos los neuquinos«, resaltó.

Al ser preguntado sobre la extensión de la propuesta, que se planteó con un IPC anual para el sector docente, Figueroa descartó que existan críticas de los demás sindicatos estatales y consideró que probablemente se avanzará hacia convenios similares.

Paritaria docente: en qué consiste la oferta del gobierno de Neuquén

Ayer, luego casi siete horas de reunión, el Ejecutivo cedió y ofreció al gremio mantener las subas por inflación durante todo el 2026.

Además, el Gobierno propuso la implementación del boleto docente gratuito interurbano y una mesa para evaluar su puesta en marcha, en 60 días.

La propuesta también alcanza el pago de una suma extraordinaria de 350.000 pesos a pagar en la segunda quincena de enero y otra de igual monto, pero actualizada por inflación, pagadera en septiembre.

Rolando Figueroa en Añelo este martes: obras, asfalto y precio del petróleo

El gobernador visitó Añelo este martes para acompañar una serie de inauguraciones de obras que realizó el municipio con fondos propios, apoyo de privados y otras iniciativas que también contaron con financiamiento de la provincia.

En ese contexto, adelantó que la obra para realizar el bypass vial, que recibió apoyo con una ley de la Legislatura, se estará adjudicando «entre esta semana y la que viene».

También mencionó el inicio del segundo tramo del asfalto de la Ruta Provincial 7 camino al Norte Neuquino, iniciativa que contemplará la pavimentación de unos 35 kilómetros.

Acerca de la actualidad del sector hidrocaburifero, con especial atención en Vaca Muerta, comentó que la expectativa casi unánime para el año que viene es que el precio del barril de petróleo sea menor.

Aún así, dijo que desde el Ejecutivo, los gremios y las empresas del sector se está trabajando para obtener una mayor competitividad y favorecer «esta comarca de desarrollo petrolero que es Neuquén».