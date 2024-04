Audiencia pública por la boleta de CALF: portazo a la participación ciudadana

El llamado para una Audiencia Pública no encontró eco en los concejales del oficialismo y de sus aliados y el rechazo a hacer una convocatoria se impuso en la sesión de hoy, debido a que se consideró que el cuestionamiento a la ordenanza que sumó ítems a la boleta de CALF no era pertinente para el debate «por extemporánea» y porque el fondo de la petición era derogar una ordenanza que buscarán que siga en vigencia.

Dos horas duró el debate por si o por no a la Audiencia Pública en el Concejo Deliberante. El grupo de personas que llegó hasta el recinto desde la mañana para escuchar la sesión y que habían sido parte de los que recolectaron más de 13.000 firmas para que se convoque, se retiraron en medio de insultos a los ediles que no le dieron cabida al llamado.

El resultado fue abrumador en contra de la puesta en marcha del estatuto de la participación ciudadana: 11 votos por considerar extemporánea y que no correspondía llamar a Audiencia si se quería derogar una ordenanza y 7 votos en contra.

La posición a favor de la Audiencia sumó en esta etapa los votos del ARI (Valeria Todero) y de Pluralistas (Karina Rojo), a las posiciones ya conocidas de la izquierda, del PRO y de Comunidad de facilitar la implementación de la Audiencia. Este sector redactó un despacho para que se llame a la Audiencia Pública y se fije fecha que no se votó debido a que la posición mayoritaria por el rechazo, colectó los 11 votos.

Varios de los asistentes, que habían colectado firmas para que se hiciera la Audiencia, se retiraron ofuscados en medio de gritos (foto Florencia Salto)

Las voces del debate legislativo

El concejal informante del despacho fue el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini quien solicitó que se leyera en la sesión los argumentos del despacho, que ya se habían discutido en la comisión y que llevó más de 15 minutos del tratamiento con evocaciones a jurisprudencia.

Los argumentos fueron los que ya se habían discutido en la comisión: los concejales fundamentaron en fallos judiciales y en argumentos administrativos para decir que el tema de la Audiencia no era pertinente para debatirlo y que son los ediles los que deben definir la «pertinencia de lo peticionado».

«Si el rol del Estado no es escuchar a los vecinos, cuál es? se preguntó el edil del PRO, Nicolás Montero quien recordó que la jurisprudencia sirve para los jueces que deben definir sobre un asunto en particular y que para el resto «no lo son, ni lo recomiendan, las audiencias no son vinculantes, por qué no escuchar a un 6%» del padrón de votantes, insistió.

Desde el MPN, Santiago Galíndez recordó que varias cooperativas del conurbano bonaerense dejarán de brindar servicios por la deuda que tienen con Cammesa, e insistió en la postura que ya había adelantado el lunes en la comisión de que el reclamo estaba politizada por personas que debían resolver sus diferencias en la cooperativa.

«No estoy en contra de CALF, ni del pago de la deuda de CALF con Cammesa; pero en democracia la única herramienta que no puede desaparecer es la de la participación y acá debatimos sí o no a la participación y no hay otra forma de ejercerla» dijo. Recordó que al grupo se le negó hacer uso a la banca ciudadana, no se hizo lugar a la derogación de la ordenanza y «no soy yo las que le deba decir que no los voy a escuchar», sostuvo.

Priscila Otton, desde la Izquierda, agregó que «los que rechazan la Audiencia Pública son los que impulsaron la ordenanza que agregó ítems por más de 7.000 pesos que ponen en riesgo que las familias no puedan pagar su boleta de luz», dijo mientras su par de bancada, Esteban Martiné, dijo que se trataba de dar curso a «un derecho mínimo e institucional, con muchos de ellos no coincidimos -agregó- pero queremos acompañar para que se puedan expresar, hoy los cargos de esta ordenanza representan un 30% de la boleta y si se toman en cuenta que el 60% de la factura de energía, es por tasas e impuestos municipales» destacó.

Para Daniel Figueroa (Unión por la Patria – Nosotros Queremos Neuquén) la Audiencia Pública fue motorizada por la oposición a la conducción de la cooperativa elétrica, que no pudo resolver en la institución sus planteos. «La Audiencia no es vinculante y no puede revocar una ordenanza, no busquen resolver en el Deliberante lo que no pudieron plantear en la cooperativa«, dijo entre otros argumentos.