El MPN dijo no a la Audiencia Pública por la boleta de CALF

Los concejales del oficialismo bloquearon el llamado a Audiencia Pública con argumentos formales y plantearon intencionalidad política como base para rechazar la organización de la iniciativa ciudadana que colectó más de 13.000 firmas. Los impulsores de la Audiencia se retiraron decepcionados de la reunión de comisión que se llevó a cabo en el Deliberante.

Este jueves habrá sesión y tanto la negativa como la postura en favor a la realización de la audiencia, tomarán estado parlamentario. La postura minoritaria, avalada por el PRO y la izquierda, es que se llame a Audiencia Pública, se fije fecha, se designe quien será organizador y coordinador.

Si el oficialismo tiene los votos en el recinto para archivar el pedido, buscará apurar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del 24 de abril.

«No es solo contar las firmas y saber si están en el padrón, es analizar si corresponde, o no, permitir o no permitir la audiencia«, postuló el presidente de la comisión de Servicios Públicos, Atilio Sguazzini.

La oposición planteó que ni la ordenanza ni la Carta Orgánica fija que los concejales tengan el poder de veto una vez que se juntaron las firmas.

El despacho con el rechazo a la habilitación de la audiencia estaba escrito antes de que se escucharan los argumentos de los vecinos y tras casi una hora de intervenciones, el oficialismo y sus aliados firmaron el despacho con la negativa porque ningún argumento los convenció de lo contrario.

El concejal Santiago Galindez (MPN) aclaró que «la motivación (para que se haga la Audiencia Pública) es la derogación, no podemos dar lugar, no es solo escuchar y recibir opiniones, si decidimos aceptarla, el planteo será derogar y es a lo que capciosamente daríamos pie», sostuvo.

Ninguna Audiencia Pública es vinculante, sin embargo, la postura era no hacerla.

Sguazzini sostuvo que la Audiencia Pública no es el mecanismo para derogar una ordenanza y fue insistente en que las notas en las que se pidió la firma al electorado, decía claramente que era para que se hiciera una Audiencia Pública y se derogara la ordenanza que sumó ítems de cobro en la boleta de CALF. «No es el mecanismo para derogar» una ordenanza, dijo.

Y cuando se le consultó en qué apartado de la Carta Orgánica figura que los concejales pueden negarse a la prerrogativa ciudadana si cumplía con los requisitos formales, sostuvo que una ordenanza «no es un acto político – administrativo, es una legislación».

Hubo concejales que no integran la comisión, como Nicolás Montero (del Pro) y Laura Pérez (Comunidad) que intervinieron para que se le diera curso a la Audiencia y se escuchara la postura de los vecinos aunque no estuvieran de acuerdo con el tema de fondo: la derogación de la norma que creó nuevos tributos y el prorrateo por 8 años de la deuda de Calf con Cammesa, entre los socios que reciben la boleta.

Pero no lograron conmover la postura abroquelada tras el no. «Nos negaron el derecho a hacer uso de un estatuto de la COM, desoyeron 13 mil firmas, hubo concejales que nos habían dicho que iban a votar a favor y no lo hicieron; nos quitaron el derecho a un ejercicio democrático: decimos que lo único que tienen que controlar es que tengamos el 3% de las firmas de los electores y las superamos con creces», se quejó Silvana Genero, una de las promotoras de la audiencia.

Firmas para avalar llamado a la Audiencia Pública 13.400 en planillas y adicionaron digitales. Necesitaban 6.675 para que cumplieran con el 3% del padrón electoral

Según dijo Genero en la comisión y luego en una rueda de prensa, el oficialismo se niega a la audiencia «porque están protegiendo a Gaido». Aseguró que el intendente Mariano Gaido y el presidente de CALF, Marcelo Severini acordaron el cese de un juicio de más de 23.300 millones de pesos y de otra que habría llegado a la Corte. Reveló que ese convenio fue develado en una presentación que hizo CALF ante el INAES.

Agregó otros detalles de ocultamiento de datos económicos en los informes de balances de la cooperativa (vinculados a la deuda con Cammesa) y otros datos que eran desconocidos por los concejales de la comisión.

«Se subestima a los vecinos, como no quieren derogar, se les niega el derecho a la audiencia» sostuvo Priscila Otton, quien planteó el despacho minoritario de que se fije fecha y hora de la Audiencia Pública. «Donde el MPN no quiere que salga algo, ni escuchar a los vecinos, es lo que se impulsa. Está vedada la posibilidad de escuchar a los vecinos y vecinas en tanto los temas no sean del gusto del bloque oficialista», aseguró.

Algunos argumentos de los vecinos

En la exposición, hablaron la contadora Silvana Genero, el abogado Gastón Rambeau, el ex Defensor del Pueblo, Juan José Dutto y los vecinos Juan José Galván y Silvia Vivanco (docente jubilada).

Rambeau puntualizó que la finalidad de la Audiencia Pública como estatuto de la COM era escuchar a los vecinos que quieran exponer sobre un tema especifico, para lo que deben juntar un 3% del padrón. Dijo que los contribuyentes pueden hablar sobre el particular «esté o no judicializado» el tema, porque «es un derecho ciudadano que cualquiera puede ejercer, no se puede bloquear un derecho político por el hecho que exista una demanda», dijo adelantandose a algunos de los fundamentos del despacho negativo.

Luego de escuchar a Sguazzini agregó que si los organizadores se hubieran equivocado en hacer el encabezado para la recolección de las firmas «no es el deber de los concejales ver por si o por no» al llamado, con 13 mil firmas se debería escuchar el planteo. «Es el ejercicio de los derechos políticos», insistió en tanto recordó que la COM fija que la Audiencia la puede convocar el Deliberante, el Ejecutivo o los vecinos que lo hagan con un mínimo de un 3% del padrón electoral «si el intendente convoca, pueden los concejales negarle el derecho al Ejecutivo, o en este caso a la ciudadanía», preguntó.

Dutto reafirmó que los concejales se habían atribuido la potestad de permitir o no la audiencia cuando ésto no estaba establecido, la docente Vivanco les pidió que tuvieran en cuenta que los sectores populares tendrán boletas altas para calefaccionarse con electricidad en esta etapa y Galvan arengó por la búsqueda de más firmas para reafirmar la intención de hacer el llamado.

«La gente no se moviliza porque si, hay un interés general en la derogación de la ordenanza y ustedes vienen con chicanas, acaso creen que la gente firmó engañada?, preguntó al tiempo que dijo que ante la negativa se podrían conseguir el doble de firmas y «no solo para la audiencia, hasta plantear la revocatoria del mandato».