Auditoría en la Agencia de Discapacidad: el Gobierno evalúa suspender contratos señalados por la Justicia

El Ejecutivo nacional anunció que dará de baja los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que están bajo la lupa judicial tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, en los que denunció un presunto cobro de coimas. Según informaron fuentes oficiales a TN, la medida incluye la revisión de compras y licitaciones que realiza el interventor Alberto Vilches.

La Casa Rosada tiene previsto derogar la contratación con la droguería Suizo Argentina una vez finalizada la auditoría, como parte de un plan para centralizar los procesos de compras y licitaciones bajo el Ministerio de Salud. «La idea es que la ANDIS le compre directo a los laboratorios, como ya hacen otros organismos del Estado», indicaron desde el oficialismo.

Fuentes de Balcarce 50 reconocen que la implementación de estos cambios «va a ser larga» y que aún deben resolverse los costos administrativos, financieros y legales. La decisión se toma además ante versiones que indican que laboratorios internacionales evalúan dejar de venderle medicamentos a Suizo Argentina debido a las denuncias que investiga el fiscal federal Franco Picardi.

Además de Suizo, el Gobierno revisa otros contratos millonarios, como el de la empresa Global Protection Service (GPS) por $1.453 millones, destinado a servicios de vigilancia, seguridad integral y orientación en distintas sedes de la ANDIS. También se evaluarán contratos con La Mantovana de Servicios Generales S.A. ($1.774 millones), Nación Seguros S.A. ($26.635 millones), la Policía de la Ciudad ($105 millones), y compras de insumos por $22,9 millones adjudicadas a distintos proveedores.

La auditoría de la ANDIS incluirá contratos de medicamentos y servicios aún no publicados

El informe final de la auditoría incluirá todos los detalles del contrato con la droguería investigada, que hasta ahora no se encuentran publicados en el portal Compr.ar, y abarca la provisión de medicamentos dentro del programa Incluir Salud.

Otros contratos bajo revisión incluyen servicios de monitoreo de medios con Ejes S.A. ($5,2 millones), limpieza y desinfección de tanques de agua con Grupo EFIA S.R.L. ($2,4 millones) y el mantenimiento de espacios verdes y la cancha de fútbol de la sede central de Ramsay 2250, con una estimación de gasto de $285,3 millones.

Desde el Gobierno afirmaron que la auditoría comenzó hace apenas 72 horas y que los resultados completos probablemente estarán disponibles en los próximos días.