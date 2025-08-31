En medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad, Javier Milei se reunirá con empresarios en Estados Unidos

En medio de la polémica por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios de multinacionales. La agenda oficial del mandatario planea los encuentros entre el 4 y el 5 de septiembre, sin embargo se prevé que regrese al país antes antes de que se lleven a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

La noticia del viaje ya circulaba por fuentes no oficiales, pero su confirmación se demoró a raíz de los escandalosos audios sobre presuntas coimas en Discapacidad. Este fin de semana, voceros del gobierno informaron a Infobae que Javier Milei, en efecto, viajará a Estados Unidos para reunirse con un ‘grupo selecto de empresarios’.

La comitiva que lo acompañará en el viaje todavía no está confirmada. Se había especulado con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, pero finalmente se confirmó que no viajará. Las opciones que se barajan ahora son el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

La agenda de Javier Milei en medio del escándalo con Discapacidad

La agenda de Javier Milei comenzará con el cierre de campaña bonaerense que se hará el miércoles en el municipio de Moreno. Luego en su cronograma tiene previsto estar el 4 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, California y el 5 de septiembre en Las Vegas. Finalizado ese último encuentro, volverá para la Argentina, donde llegará el sábado.

El primer destino es por una invitación del economista estadounidense Michael Milken, quien organizó un foro en el que el presidente ya expuso en mayo y en enero pasados. En sus intervenciones anteriores, Milei alentó a los empresarios e inversores a «apostar por Argentina» porque «la única forma de erradicar la pobreza es con más capitalismo y menos Estado».

En esta oportunidad el presidente no hará una conferencia, pero se reunirá directamente con unos 50 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.

Su llegada a Las Vegas es para encontrarse con directivos de cadenas hoteleras. Si bien no se brindaron más detalles sobre sus encuentros, revelaron que el mandatario también aprovechará la estadía para ver una obra de teatro de su expareja Fátima Florez.