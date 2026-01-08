Aumenta el número de argentinos con DNI vencido que no puede cruzar a Chile

La directora provincial de los Registros Civiles, Mariana Núñez, advirtió sobre la obligatoriedad de las actualizaciones de los documentos para menores de edad. «La primera actualización se da entre los 5 y 8 años, y luego la de los 14 años», explicó la funcionaria para evitar sorpresas en la aduana.

Núñez remarcó que el DNI físico es indispensable para cualquier trámite internacional. «Para cruzar un paso fronterizo no sirve el DNI digital, tiene que ser el físico y estar en condiciones», afirmó, tras mencionar casos de documentos rotos que impidieron el viaje de turistas.

Plazos, costos y logística del correo

La funcionaria detalló los valores vigentes para este verano en toda la provincia. «El DNI común tiene un costo de $7.500, mientras que el exprés, que llega en una semana, sale $18.500», precisó Núñez sobre la logística que depende de la fábrica en Buenos Aires.

Núñez confirmó que no existen excepciones legales en los controles migratorios. «Quien llegue con su documento y no esté en regla, no va a cruzar», sentenció la directora a Río Negro Radio, aclarando que Migraciones es el organismo que aplica la normativa de forma estricta en los pasos.

El Renaper informó dónde se encuentra la fecha de vencimiento

Respecto a las demoras, la directora explicó el procedimiento de entrega domiciliaria del correo. «Si el correo hace dos visitas y no encuentra al ciudadano, el documento vuelve a la Dirección Provincial para que el usuario no tenga que esperar más tiempo», señaló.

Balance de gestión y nuevos operativos 2026

Sobre el cierre del año anterior, Núñez reveló cifras récord de actividad en las oficinas neuquinas. «Tuvimos casi 140.000 trámites durante el 2025, concentrados mayormente en el área de la Confluencia», indicó la funcionaria sobre la alta demanda registral.

La directora atribuyó el crecimiento a Vaca Muerta y a la gran cantidad de migraciones internas. «Muchos trámites son por personas que vinieron de otras provincias a residir en Neuquén por trabajo», comentó Núñez respecto al movimiento demográfico actual.

Finalmente, la funcionaria anunció operativos itinerantes en balnearios para los próximos días de 2026. «Queremos acercar el servicio donde hay concentración de gente para que puedan tramitar su nuevo documento en el momento», concluyó Núñez sobre la planificación estival.