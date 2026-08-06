Aumentaron los aportes de la Municipalidad de Bariloche para compensar el boleto residente

Los residentes de Bariloche pueden acceder a un descuento del 25% en la tarifa, con un simple trámite ante SUBE. El costo lo afronta el municipio. Archivo

Los aportes que la Municipalidad de Bariloche paga regularmente a la empresa Transporte Amancay SRL (Mi Bus), que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en esta ciudad, a modo de compensación por el 25% de descuento en la tarifa a los residentes, subieron un 25,44% en el último mes en comparación con el período anterior. Está atado al valor del boleto y la cantidad de usuarios.

Según la información oficial, el intendente Walter Cortes autorizó cuatro pagos a favor de Transporte Amancay SRL por un total de 168.785.997 pesos, con 44 centavos por el período comprendido entre 26 de junio y el 23 de julio último inclusive. Los desembolsos fueron autorizados por cuatro resoluciones.

Mientras que el mes anterior, el municipio pagó 134.549.868 pesos, con 11 centavos a la empresa por los pasajeros locales transportados entre el 29 de mayo y el 25 de junio inclusive. La diferencia equivale al 25,44%.

Cortés recordó en los fundamentos de la resolución 2564-I-2026, que dictó el martes que el beneficio del 25% de descuento en la tarifa del servicio a los residentes “sería compensado a la empresa concesionaria mediante un atributo municipal en tiempo y forma”. Señaló que la empresa presentó una nota a la Municipalidad con “la rendición detallada de la cantidad de pasajeros trasladados a los efectos del cálculo de la compensación” por el período 17 de julio del 2026 hasta el 23 de julio del 2026 inclusive.

El aporte depende de los usuarios beneficiarios

Desde el Gobierno municipal, Agustín Domingo, dijo este miércoles que “todos los aportes que hace el municipio al sistema de transporte están atados a beneficios a la demanda (a los usuarios) y dependen del valor del boleto y de los usuarios beneficiados que viajan”.

Recordó que “en el caso de residentes es el 25% del valor del boleto y en los estudiantes que viajan sin cargo se reconoce el 33% del valor del boleto, salvo los de escuelas privadas que pagan ese valor entonces al municipio no le significa una erogación”.

Aclaró que el costo del boleto estudiantil “lo cubre Provincia por el convenio que se firmó hace algunas semanas, pero el municipio anticipa el subsidio al concesionario”.

Domingo dijo que si hubo o no aumento en los aportes del municipio a la empresa “está explicado por aumento del boleto y/o de los pasajeros con beneficio que usaron el TUP”.

Evaluó que “es probable que en vacaciones (de invierno) muchos de los estudiantes que no pueden usar el beneficio del boleto estudiantil viajen como residentes engrosando el costo de ese beneficio”.

Transporte Amancay SRL (Mi Bus) es la única empresa que presta el servicio en Bariloche. Y en lo que va del año, Cortés autorizó dos subas del boleto. La primera del 8% a finales de enero pasado y la segunda del 14% a principios de julio pasado.