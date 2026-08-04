Con fondos recuperados de obras sociales, el hospital Ramón Carrillo incorporó nuevo equipamiento

El hospital de Bariloche recuperó 108 millones de pesos en un trimestre correspondientes a prestaciones a afiliados de obras sociales. Foto: archivo

De mayo a julio, el hospital Ramón Carrillo de Bariloche reinvirtió 108 millones de pesos provenientes del recupero de prestaciones a obras sociales y prepagas. La directora de la institución, Mirna Lamberto, recalcó que con esos recursos lograron incorporar equipamiento e instrumental en su primer trimestre de gestión.

«Este dinero es el resultado de la judicialización por parte del Ministerio de Salud de Río Negro ante la falta de pago de distintas obras sociales durante años. Esos pagos ingresaron ahora«, explicó Lamberto.

En Río Negro, el FOS (Fondo de Obras Sociales) recauda aquello que los hospitales públicos cobran a las obras sociales por atender a sus afiliados. Del dinero que ingresa a los hospitales por este sistema de recupero, un 40% se distribuye directamente como un plus entre los trabajadores de la salud cada seis meses; mientras que el 60% restante se destina a gastos de funcionamiento, mantenimiento e insumos.

«El último monto alcanzó los 191.496 pesos para cada agente (son 939 en Bariloche). Es como un incentivo de recaudación a todos los trabajadores de la salud», especificó Lamberto. El monto restante del FOS, destacó, se destinó a reparaciones edilicias, compra de insumos y equipamiento médico e instrumental para los servicios de Tocoginecología, Terapia Intensiva, Neonatología, Quirófano, Esterilización y Diagnóstico por Imágenes.

«Adquirimos camas hospitalarias, un sistema de digitalización de imágenes radiológicas que permite visualizar los estudios en red, un histeroscopio, un colposcopio, electrocardiógrafos y equipamiento para neonatología», puntualizó. Además, enumeró que se hicieron varias reparaciones que estaban pendientes desde hace tiempo, como la puerta del Servicio de Oncología, las autoclaves y la maquinaria del lavadero, entre otros.

«Se compró un colposcopio, una mesa ginecológica, un electrocardiógrafo, sábanas, camisolines, cinco camas (para la cirugía ambulatoria en Cuidados Mínimos) y cámaras de vigilancia», continuó.

Al consultar por el número de pacientes que llegan al hospital público con obra social o prepagas, aseguró que no cuenta con el detalle. «Lo que sabemos es que ese recupero lo volvemos a reinvertir en demandas cotidianas. Es un recurso de pago al contado que permite una compra de inmediato. El dato que tenemos es que más de 30% de la población no tiene obra social«, señaló la directora del hospital.