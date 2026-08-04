Río Negro destinará un crédito de 60 millones de dólares al Plan de Salud 2026-2031

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó el destino del crédito que se gestiona ante el BID, en su última visita a Bariloche, el viernes. Foto: Chino Leiva

Antes de subir al avión que lo trasladó a Washington, Estados Unidos, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, informó el destino del crédito de 60 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgará a la Provincia de Río Negro.

Dijo que con esos recursos podrán incorporar tecnología para quirófanos, neonatologías, terapia intensiva de adultos y terapias intensivas pediátricas, equipamiento para diagnósticos por imágenes y laboratorio. Y “nos permite incorporar la historia clínica electrónica en todos los centros de salud de la provincia. Esto es central”.

“Esta inversión cambia definitivamente la historia de la salud pública en la provincia de Río Negro”, afirmó el viernes en Bariloche el gobernador, Alberto Weretilneck, que encabeza la comitiva oficial que viajó a la capital estadounidense.

El ministro de Salud presentará este miércoles ante el directorio del BID los ejes principales del Plan de Salud 2026-2031 que el Gobierno provincial prevé implementar, a partir del financiamiento externo.

Las ventajas de la historia clínica electrónica

Thalasselis comunicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que la historia clínica electrónica en todos los centros de salud de la provincia es uno de los pilares del plan que quieren poner en marcha.

“Esto es central porque usted va a poder tener toda la información médica disponible en el lugar donde se atiende. Va a poder ver sus radiologías, ver sus exámenes de laboratorio, no se va a someter a duplicación de estudios porque no están los resultados o porque los perdió. No tienen que hacer una nueva radiografía para ver”, indicó el ministro.

“También, porque va a estar su medicación claramente registrada, qué toma, cada cuántas horas, sin problemas de la letra (del médico), sin problema de que no se entienda lo que está prescrito”, recalcó.

Valoró que esa información “también va a estar disponible en los portales de los pacientes para que puedan controlarlos desde ahí. También, permite accesibilidad”.

Señaló que en una ciudad o localidad chiquita, “un agente sanitario o un médico general se puede poner en contacto, a través de esa tecnología de la historia clínica única, a un paciente de una localidad muy chiquita con un profesional especialista del hospital de Bariloche o de Buenos Aires sin necesidad de desplazarse de su casa, sin necesidad de hacer cientos de kilómetros para resolver un tema que se podría resolver a través de la telesalud”.

Thalasselis afirmó que parte del crédito se destinará además a mejoras en infraestructura del sistema de salud pública. “Así que estamos muy contentos con esto y sabemos que es un salto importante para la salud de la provincia”, sostuvo.

Equipamiento para el hospital público de Bariloche

Weretilneck aseguró que con el crédito del BID podrán garantizar el equipamiento del segundo y tercer piso del edificio nuevo del hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Comprometió la compra de seis quirófanos completos, mesas de anestesias y torres de última tecnología, 24 cunas de neonatología, 12 posiciones de pediatría, la terapia intensiva pediátrica.

“Estamos en condiciones de asegurar definitivamente todo el equipamiento y toda la puesta en marcha del hospital Ramón Carrillo, el más importante de la provincia”, manifestó el gobernador.