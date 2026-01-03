Aval para ampliar a 30 megavatios el parque solar de Cutral Co

Cutral Co avanza en su propuesta de fomentar las energías renovables y busca ampliar el actual parque fotovoltaico que tiene una producción de 3,1 megavatios hasta los 30 megavatios. La semana próxima se espera que puedanfirmarse actas de intención con, al menos, dos interesados para el desarrollo de este proyecto con la modalidad de iniciativa privada. Tiene la autorización de la secretaría de Energía de Nación que reconoció a Cutral Co como agente del Mercado Eléctrico Mayorista.

El municipio que dirige Ramón Rioseco ya puso en marcha el primer parque solar con una capacidad de3,1 megavatios de potencia, que se levanta a la vera norte de la Ruta 22, en la salida oeste del ejido urbano. A través del acuerdo rubricado con la empresa Pampa Energía desde febrero de 2025, se le vende la energía.

Sin embargo, la intención de ampliar la producción hasta los 30 megavatios de potencia empieza a concretarse. El reconocimiento que tiene el municipio por parte de Cammesa, que aprobó el proyecto parque solar Cutral Co II y que lo pone como agente delMercado Eléctrico Mayorista, con la vinculación del organismo provincial Epen, le favoreció al momento de buscar inversores para el desarrollo.

El equipo técnico se volcó a trabajar en la ingeniería básica para la ampliación, explicó el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. «La idea es firmar actas de intención parainiciativa privada. La finalidad es corroborar la documentación legal, técnica, económica, financiera de los posibles grupos inversores interesados», describió.

Se someterá a análisis y responderán las consultas técnicas que quienes han demostrado interés en construir el parque de 30 megavatios puedan hacerlo. El funcionario confirmó que son dos los grupos interesados, en principio. Habrá un plazo de sesenta días corridos para el análisis de toda la documentación exigida que incluye la presentación de garantías.

En el caso que la presentación de esa documentación sea antes, pueden acortarse los plazos. «Si se cumplen todos los pasos y estamos conformes, en marzo empezaríamos la construcción del parque, por la modalidad de iniciativa privada», manifestó Mardones.

El plan B que tiene el municipio

Si no prosperan las propuestas del ámbito privado, el municipio no descarta avanzar con fondos propios, aunque a la mitad de la capacidad: 15 megavatios.

«Tenemos la decisión política de hacerlo desde el municipio. Esto sería como segunda alternativa aprovechando toda la viabilidad del proyecto, todas las aprobaciones y entendemos que es una buena inversión a mediano plazo», aportó el titular de Gabinete y Gobierno.

Mardones destacó que haber alcanzado con la autorización de la secretaría de Energía del primer parque facilitó las aprobaciones requeridas para la ampliación, porque los mecanismos de presentación de las notas y pedidos estuvieron más aceitados. La carpeta se elevó en diciembre del 2024 y la respuesta fue en diciembre de 2025.

En este camino hacia el proyecto lo más arduo es encontrar el inversor o inversores que quieran construir el parque y ponerlo en marcha. «Soy positivo que las empresas interesadas demuestran solidez y que lo quieren hacer. Pediremos garantías de todo tipo hasta la construcción y la puesta en marcha del parque», mencionó.

De todos modos, el Ejecutivo cuenta con la autorización por ordenanzas del Concejo Deliberante, tanto para la ampliación como para la convocatoria a que se desarrolle por iniciativa privada. Por otra parte, el municipio percibirá las regalías correspondientes de la producción de energía renovable. Si bien el grupo o empresa que resulte adjudicatario tendrá el mayor porcentaje porque lo construirán y deberán recuperar la inversión, habrá un piso de regalías para las arcas municipales.

«Hemos establecido un piso del 6% que quedará fijado cuando se firme la iniciativa privada», acotó Mardones. Se tendrá en cuenta las tierras que dispone el municipio, que es agente MEM, la ingeniería básica del proyecto y los permisos con los que cuenta de tener el parque en funcionamiento. Lo obtenido se podrá reinvertir en otros proyectos.

El actual parque -de 3,1 megavatios de potencia- funciona sin interrupciones. Los meses de baja productividad se circunscriben a junio y julio y durante el verano es al 100 % . «Tenemos la decisión política sostener la educación y las energías renovables. Estamos a la mitad de camino de la adminitración y podremos con el tiempo que este proyecto derrame en el costo de energía y en el ahorro de la comunidad», concluyó.

La participación del Epen

La comuna firmó oportunamente convenios con el organismo provincial Epen para poder inyectar la energía producida. La factibilidad de la interconexión fue autorizada por el ente provincial.

En este escenario, lo mismo ocurrió para la ampliación del futuro parque. Para ello se debió analizar y establecer la viabilidad del proyecto. Cuando esté en producción la ampliación se instalará un gran transformador nuevo que será útil para inyectar energía. A la vez ese mismo equipo permitirá operar para la distrubción de energía a las dos ciudades,