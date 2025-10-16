Bariloche crea un registro de guardavidas: hay 7 playas con servicio y decenas de piletas privadas

El municipio de Bariloche tendrá siete playas de lagos con guardavidas y reforzará el plantel para el próximo verano. Archivo

Bariloche tendrá un registro de guardavidas habilitados para trabajar en piletas particulares y de hoteles, y también para formar parte del programa de seguridad en playas públicas, que está en proceso de reválidas e incorporación de agentes para reforzar las tareas en el verano.

El registro pretende ser una “base de datos con los guardavidas inscriptos y que acreditan el título habilitante a nivel nacional”, con la formación de la carrera profesional que tiene una extensión de 3 años, ya que no se permite en la ciudad a los guardavidas que acrediten solo cursos de formación, aclaró Guillermo Ángel, jefe de Logística y Comunicación de Protección Civil del municipio.

El funcionario puntualizó que para integrar el programa municipal, se inscribieron 80 profesionales. En este caso, hay habitualmente 21 trabajadores que revalidan su cargo pero este año desistieron de continuar tres y se crearon otras tres vacantes para reforzar el plantel.

Ángel indicó que como todos los veranos el servicio de seguridad en playas se cumplirá del 1 de diciembre al 28 de febrero aunque “se puede extender si las condiciones del tiempo lo ameritan en marzo”.

“Cada año tenemos mayor concurrencia en las playas, por eso queremos reforzar el equipo sabiendo que se proyectan altas temperaturas y que podría ser un verano con más gente”, señaló el responsable del área.

Siete playas en tres lagos con servicio de guardavidas

Este verano la seguridad se garantizará en las playas Centenario, Centro, Bonita y Serena, todas ellas del lago Nahuel Huapi, uno de los más fríos de la región. Además de la playa Del Viento en lago Moreno y Los Cohiues y Arelauquen del lago Gutiérrez.

Ángel señaló que “la más concurrida y la que tiene mayores rescates y asistencias es playa Bonita donde hay 500 metros de playa, que se cubre con seis guardavidas”. Indicó que los mayores incidentes se producen porque el cambio brusco de temperatura en el ingreso del agua.

Los profesionales además de acreditar el título deben realizar un examen en tres pruebas que consisten en 200 metros de nado en 5 minutos; velocidad en 25 metros (el menor tiempo registrado es de 9 segundos); y rescate (remolque de persona en el agua).

El listado de los seleccionados para el programa municipal -para el cual se exige 2 años de residencia en la ciudad– se conocerá el 5 de noviembre por orden de mérito y luego deben completar la documentación, exámen físico y otras cuestiones administrativas.

En el ámbito privado, Ángel recordó que en Bariloche se exige la presencia de un guardavida en cada establecimiento donde hay una pileta. Para el registro particular hay unos 120 guardavidas inscriptos que también deben superar las pruebas que el área de Protección Civil tomará este fin de semana en una pileta deportiva.