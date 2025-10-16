Bariloche sumó cámaras de seguridad con IA y otro municipio tendrá centro de monitoreo

En Bariloche el monitoreo provincial tiene 50 cámaras y aspiran a llegar a 230. Foto: Gentileza

Bariloche tiene 50 cámaras activas en el centro de monitoreo provincial a cargo del ministerio de Seguridad y ahora sumó nuevos equipos con inteligencia artificial y lectores de patentes, mientras que Dina Huapi firmó un convenio para tener su propio centro de monitoreo.

Ayer quedó habilitado el renovado centro de monitoreo de RN Emergencias 911. La modernización incluyó la instalación de 10 nuevas cámaras con analítica e inteligencia artificial y cuatro cámaras LPR (de lectura automática de patentes), según informó el Gobierno luego de la visita a ese espacio del gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Seguridad, Daniel Jara.

Actualmente, Bariloche cuenta con 50 cámaras activas y, durante los próximos meses, se avanzará en la instalación progresiva de nuevos equipos hasta alcanzar 230 cámaras de videovigilancia.

En paralelo, la ciudad incorporará 18 cámaras LPR que formarán parte del Anillo de Seguridad Provincial, conectadas a bases de datos en tiempo real que permitirán identificar vehículos con pedidos de secuestro o vinculados a hechos delictivos, fortaleciendo la prevención y la investigación criminal.

Dina Huapi tendrá un centro de monitoreo

En materia de seguridad, también el ministro Jara firmó un convenio con el municipio de Dina Huapi que cedió en comodato un espacio municipal para la puesta en funcionamiento de su propio centro de monitoreo.

El ministro de Seguridad, Daniel Jara, firmó un convenio con el intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia. Gentileza

Este nuevo espacio ya se encuentra con personal para cubrir las 24 horas del día y el próximo paso es el acondicionamiento con fibra óptica para el adecuado funcionamiento de las cámaras de seguridad. Hay compromiso además de sumar más cámaras y agentes para el monitoreo.

El intendente Hugo Cobarrubia había comprometido gestiones para mejorar la seguridad de la localidad y destacó el acuerdo: “Redundará en mayores beneficios a la hora de llevar soluciones a los casos de inseguridad que surjan, se podrá trabajar en conjunto con la Comisaría 36 y tener las diferentes zonas de la localidad bajo monitoreo permanente”.