Con inversión provincial, el campus de la UNRN en Bariloche se estrenará en 2026

El campus de la UNRN en Bariloche tendrá las obras de servicios que faltan para poder ser inaugurado el próximo año. Archivo

El campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en Bariloche quedó detenido en 2023 con un 97% de la obra lista. Quedaban pendientes los nexos de los servicios básicos que ahora financia el gobierno provincial con una inversión de 1.000 millones de pesos, con el objetivo que en marzo de 2026 las clases comiencen en la nueva sede.

El campus universitario está ubicado en un predio de 25 hectáreas en la zona Este de la ciudad y la obra tuvo varios inconvenientes , problemas con una constructora, la paralización de la pandemia y finalmente con el inicio de la gestión de Javier Milei el freno definitivo.

El gobernador Weretilneck junto a Diego Aguiar, vicerrector de la UNRN Sede Andina y autoridades, en la firma de contrato de dos obras de nexos para el campus. Foto: Chino Leiva

Diego Aguiar, vicerrector de la UNRN Sede Andina, relató que luego de insistir con la obra ante el gobierno nacional durante todo el 2024, las autoridades decidieron “pedir ayuda al gobierno provincial y rápidamente el gobernador entendió la necesidad”.

En marzo pasado el gobernador Alberto Weretilneck recorrió el edificio y así la UNRN obtuvo el compromiso de financiamiento provincial. Aguiar se deshizo en elogios a la decisión del gobernador: «La Provincia nos salvó», enfatizó.

Las obras para terminar el campus para 2.500 estudiantes

Weretilneck en agosto encabezó la licitación de la obra de los nexos de agua y cloacas, cuyos contratos por 205 millones de pesos firmó este miércoles, y sumó hoy la apertura de sobres para las tareas pendientes de la red eléctrica, con un presupuesto de 640 millones de pesos. Solo resta licitar los nexos de gas.

El mandatario comprometió públicamente que la Provincia tendrá los trabajos terminados para que en marzo de 2026 las clases de la UNRN se inicien en su campus. Allí asistirán unos 2.500 estudiantes que hoy están distribuidos en distintos edificios de los cuales diez se alquilan o son prestados (como el caso de escuelas), explicó Aguiar.

El vicerrector destacó la inversión de 1.000 millones de pesos que asume la Provincia en la casa de altos estudios nacional y señaló que hubiese sido imposible concluir los trabajos con el presupuesto de la UNRN que “recibe 200 millones por mes para todos los gastos de funcionamiento”. Ejemplificó que para obtener el dinero que se requería se debería haber dejado de pagar todo durante cinco meses.

El gobernador dijo que la inversión la considera “totalmente necesaria teniendo en cuenta que el edificio está para ser inaugurado”. En coincidencia con Aguiar señaló: “Decidimos no insistir más ante el gobierno nacional y llevarlo adelante nosotros con fondos propios”.

El vínculo con las universidades era «una deuda pendiente»

Weretilneck dijo que la cercanía con las universidades era “una deuda pendiente” de sus mandatos anteriores, por eso remarcó que en este tercer gobierno creó la secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, a cargo de Daiana Neri, a quien destacó por su tarea.

Además de las actividades vinculadas a las obras para la sede Andina, el gobernador entregó aportes económicos y reconocimientos para cuatro grupos de investigadores y estudiantes de la UNRN que presentaron proyectos de extensión universitaria que serán financiados a través de la secretaría de Energía provincial.

Ese programa recibió 79 postulantes y 19 fueron seleccionados como ganadores, de los cuales cuatro son de Bariloche.