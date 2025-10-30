Bariloche debate estrategias para ser una ciudad con “basura cero”

Ciudades Sostenibles: Patagonia sin basura, el primer encuentro de Fundación Impacta para pensar en el manejo de los residuos. Foto: Chino Leiva

¿Es posible un Bariloche ‘basura cero’?. Ese fue los disparador del primer encuentro de Ciudades Sostenibles: Patagonia sin basura que reúne hoy y mañana a referentes de distintas disciplinas y regiones para exponer ideas, mostrar experiencias y proponer proyectos para que Bariloche pueda ser una ciudad referente en el cuidado ambiental y la política sanitaria entorno al tratamiento de los residuos.

Con el problema del basural municipal latente, que tiene un amparo judicial impulsado por vecinos y organizaciones desde hace años; una ordenanza incumplida de cerrar el manto de basura; un proyecto regional sin avances y una cadena de planes que no prosperaron a lo largo de la historia; una organización intermedia como la Fundación Impacta se puso al frente del desafío de poner en debate modelos de gestión para dar vuelta la página.

Fundación Impacta nació un año atrás y tomó la problemática de la basura como puntapié inicial para generar análisis y debate abierto. “Nos encontramos con que hay muchas ganas en Bariloche de hacer las cosas distintas”, destacó Tomás García Laredo, presidente de la fundación, quien remarcó que se trabaja desde el “consenso” con distintos actores para impulsar una forma de trabajo colaborativa en busca de soluciones al problema de la basura.

También puso el foco en la necesidad de generar un “cambio cultural” desde la comunidad: “Podemos tener una estrategia de vertedero espectacular pero si no cambiamos la cultura, eso dura cinco minutos”, apuntó.

En la primera jornada, se conocieron experiencias, modelos de gestión y realizaron talleres entre una nutrida audiencia de distintas disciplinas y sectores.

El municipio presentó nuevos desafíos con los residuos

Carina Ondarçuhu, secretaria de Gestión Estratégica y Modernización de la Municipalidad, presentó en la primera jornada el nuevo trabajo que encabeza junto a la organización Jóvenes por Bariloche, con el objetivo de que el Estado local afronte la problemática desde distintas aristas, apuntando principalmente al origen de los residuos y su tratamiento.

Carina Ondarçuhu, secretaria de Gestión Estratégica y Modernización de la municipalidad de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La exsecretaria de Hacienda participa en nombre del municipio en el Programa Innovadores Locales donde se presentó un proyecto con el “objetivo de reducir la cantidad residuos que llegan al vertedero”.

La funcionaria relató el trabajo realizado en la búsqueda de información y la reunión de aportes de distintos sectores de la comunidad que concluyeron en tres ejes de trabajo “para tener resultados el año que viene”.

Según enumeró, se trabaja en un proyecto de una nueva ordenanza para regular a los grandes generadores de residuos y vincularlos a instituciones recicladoras, además de crear “un registro de actores para visibilizarlos”, que será enviado próximamente al Concejo Deliberante.

En paralelo se buscará reforzar campañas de concientización con la idea de llevar el mensaje de la separación de los residuos en origen a las escuelas, mejorar la señalética en puntos estratégicos, apuntalar la campaña “verano sin plástico” en la próxima temporada estival e impulsar jornadas de limpieza en costas, senderos y espacios públicos.

La experiencia de San Juan como modelo

Una de las experiencias relatadas fue la la provincia de San Juan, a través de la exposición del exsecretario de Ambiente, Raúl Tello, quien durante 18 años trabajó en el área y diseñó una gestión de residuos que hoy es ejemplo en Argentina, con plantas de tratamiento, recolección diferenciada, un sitio de disposición final con capacidad de un millón de metros cúbicos de material y una política educativa ambiental y sanitaria para alentar la separación en origen.

Tello admitió que el tema de los residuos “es una problema nacional” y dejó varias premisas tras su experiencia en la gestión pública, donde se jubiló: “Lo primero que tengo que decir es que el gobierno de la provincia de Río Negro es el responsable de este problema”, sentenció en referencia a la potestad sobre los recursos naturales y afirmó que “es un problema que define una gestión provincial de residuos”, pero también afirmó que el intendente de cada ciudad tiene el rol de “gestionar y hacer que esto sea una cuestión trasversal”.

Un modelo de gestión brasileño

El brasileño, Rodrigo Sabatini, experto en la temática, expuso su modelo de gestión con “diez pasos hacia una ciudad basura cero”, para el cual se debería impulsar un “pacto municipal por la basura cero” entre gobierno, empresas y sociedad, como una de las medidas iniciales.

“Bariloche puede convertirse en la primera ciudad basura cero de Argentina, una ciudad símbolo del turismo sustentable y de la belleza natural”, valoró Sabatini quien también mencionó el concepto de “turismo de ciudadanía” en el cual el visitante participa, aprende y pertenece en el sistema de gestión de los residuos.