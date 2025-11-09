Bariloche libera a los taxis de una revisión y fija exigencias generales para Uber

La utilización de las plataformas de viajes que dejó liberadas el lunes pasado el intendente Walter Cortés, mediante la anulación de la prohibición que regía desde 2023, sumó ahora algunas exigencias para los vehículos de Uber, Cabify y otras plataformas y la eliminación de la revisión técnica semestral que debían cumplir taxis y remises.

La resolución 2610 que firmó el intendente al filo del fin de semana busca ser un guiño a los taxistas y remiseros que en los últimos días habían cuestionado la decisión liberar el uso de las plataformas de viajes. Y también desautoriza expresiones públicas del director de Tránsito y Transporte, Carlos Catini, que ante una protesta de conductores dijo que solo los vehículos habilitados como taxis y remises podían utilizar las aplicaciones de viajes y los inspectores podrían retener y multar autos que no cumplan con esas características.

Esas expresiones del funcionario de planta del municipio generaron malestar en el Ejecutivo que aclaró con esta resolución algunas pautas generales. En paralelo, en el Concejo Deliberante sigue en análisis un proyecto de regulación de los vehículos de transporte de pasajeros privados -impulsado por la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une)- con un cupo de 280 unidades para Uber, Cabify y cualquier aplicación de viaje, que se sumarían a un cupo de unos 500 taxis y remises que están habilitados en la ciudad.

El intendente se basó en la desregulación del transporte definida por el gobierno nacional que mediante el decreto 883/2024 promovió la “libre competencia en todas las modalidades de transporte remunerado” incluyendo los vehículos que trabajan con las plataformas de viajes y “elimina restricciones administrativas previas, priorizando la seguridad operativa mediante controles aleatorios en vía pública en lugar de inspecciones periódicas programadas”.

Por eso, Cortés como primera medida eliminó la revisión semestral de los vehículos utilizados por taxis y remises que estaba vigente desde 2005 y según los fundamentos era una medida que “genera sobrecarga administrativa y dificultades operativas para los prestadores, sin que ello implique una mejora proporcional en los índices de seguridad”.

En el segundo artículo, el jefe comunal niveló algunas exigencias a taxis, remises y vehículos de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales. A partir de ahora los vehículos de Uber y Cabify que circulan en Bariloche deben contar con cédula y título automotor; carnet de conducir vigente (no se aclara que se trate del tipo ‘profesional’); revisión técnica obligatoria; póliza de seguro vigente; tarjeta de GNC si corresponde; y constancia de inscripción en la tasa de inspección, seguridad e higiene (Tihs). Este último punto sería el nexo con el municipio y registro formal de la actividad económica que se realiza y que generaría un ingreso a la comuna.

Los inspectores de Tránsito podrán realizar controles en la vía pública en cualquier momento y exigir esa documentación a los vehículos. “La falta de alguno de los requisitos habilitará la aplicación de las multas previstas en las ordenanzas fiscal y tarifaria vigentes”.

Según los fundamentos de la resolución, se busca “equiparar condiciones de competencia y garantizar idénticos estándares de seguridad, en sintonía con el principio de libre acceso al mercado establecido en el decreto N°883/2024”.