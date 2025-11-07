Bariloche: abrieron un sumario contra la fiscal jefa Betiana Cendón, pero continuará en su cargo

El legislador del Pro Juan Murillo Ongaro fue designado por el Consejo de la Magistratura como sumariante para investigar los hechos atribuidos a la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón. (foto Alfredo Leiva)

El Consejo de la Magistratura decidió hoy en Bariloche iniciar un sumario de investigación contra la fiscal jefe Betiana Cendón por las denuncias de violencia y acoso laboral que pesan en su contra, pero desoyó el reclamo de los acusadores para que la suspendan en sus funciones.

Los consejeros resolvieron sin disidencias que apartarla de sus tareas en la actual instancia era “prematuro”, y una eventual suspensión debería surgir del propio sumario, que fue encargado al legislador del bloque PRO Juan Murillo Ongaro.

El caso Cendón generó fuerte impacto en los tribunales locales desde que tomó estado público, hace dos meses, con la denuncia promovida por seis firmantes, entre los que hay fiscales, defensores y funcionarios judiciales. Incluso manifestaron su interés en los hechos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Sitrajur, que hoy estuvieron presentes en la sesión del Consejo.

La expectativa que habían anticipado los denunciantes era que Cendón fuera suspendida, pero el Consejo de la Magistratura -presidido por la titular del STJ Cecilia Criado- desechó ese camino. Aun así, en los pasillos varios de los funcionarios y abogados reconocieron que la denuncia es “muy grave” y no tiene antecedentes similares.

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial se reunió este viernes en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Hay una investigación penal en trámite

El procurador Jorge Crespo es el jefe directo de Cendón y desde su silla en el Consejo informó que por cuerda separada existe también una investigación penal por las conductas que le atribuyen, que tramita en Viedma a cargo del fiscal jefe Hernán Trejo. Pero no quiso dar detalles.

El Consejo se reunió esta mañana en Bariloche con una agenda en la que figuraba como punto inicial el concurso para cubrir un cargo vacante de fiscal. Pero decidió cambiar el orden y comenzar por las cuestiones “disciplinarias”. El primer punto fue el tema Cendón, que está caratulado como “Soto Tomás y otros sobre denuncia”.

El exfiscal Tomás Soto renunció tiempo atrás es uno de los seis denunciantes. Se le suman su colega Guillermo Lista, los fiscales adjuntos María Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Torres.

En paralelo se sumó luego otra denuncia del Sitrajur que le atribuye a Cendón la responsabilidad en hechos de violencia laboral, persecución gremial, hostigamiento sistemático y acoso psicológico.

En ambos planteos hubo un pedido para que se suspenda a la fiscal de manera inmediata y “preventiva”, pero el Consejo no avanzó en esa línea.

Los denunciantes manifestaron días atrás que existe una asimetría que los perjudica, que Cendón conserva un fuerte poder jerárquico y que la convivencia en el mismo ámbito de trabajo con sus acusadores y con posibles testigos genera un clima de “intimidación”. También sugirieron que la fiscal se beneficia de una “protección política”.

Nada de esto fue atendido por los consejeros, quienes igual asumieron que se trata de un asunto de alta sensibilidad y subrayaron en varias intervenciones su interés en que la investigación disciplinaria encomendada a Murillo Ongaro se tramite “con la máxima celeridad”.

Consultada luego por este medio, la jueza Criado dijo que los plazos no son taxativos, que hay 40 testigos propuestos por los denunciantes y probablemente “otros tantos” que presentaría Cendón y que el sumario no debería extenderse “más de 3 ó 4 meses”.

En contra de las quejas por “inacción” del Consejo de la Magistratura, que esgrimieron los denunciantes, Criado dijo que actuaron con mayor rapidez de lo que es usual para casos de ese tipo, porque la etapa de auditoría e investigación preliminar, que suele durar “de 6 a 8 meses”, fue salteada debido a “la gravedad de los hechos” y decidieron avanzar con la formalización del sumario.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro y titular del Consejo de la Magistratura, Cecilia Criado, (a la izquierda) fue recusada por la fiscal jefa Betiana Cendón, pero rechazaron el planteo.

Recusaciones de Cendón, rechazadas

Antes de la reunión del Consejo la fiscal denunciada ya había exhibido su voluntad de dar batalla, designó como defensor particular al abogado penalista Raúl Ochoa y presentó recusaciones contra la jueza Criado y uno de los consejeros por el colegio de abogados, Alejandro Valdés. Esos planteos fueron los primeros en ser abordados por el órgano evaluador, que los rechazó luego de corto debate.

Cendón impugnó a Criado por “falta de imparcialidad” debido a “la celeridad que imprimió” a las actuaciones del Consejo. La propia jueza tomó la palabra para manifestar su sorpresa de que haya quejas porque el proceso “va rápido”, cuando normalmente es al revés. También la cuestionó por ser hija del abogado Rodolfo Rodrigo “y cuñada de Silvia Gómez”.

Criado dijo que siempre se manejó con “rectitud” a pesar sus relaciones familiares, que no sentía comprometida su imparcialidad y que tampoco tenía ánimo de excusarse por decisión propia.

Luego cedió la presidencia a su par Ricardo Apcarian (intervino por zoom) para que el Consejo trate su recusación, que fue rechazada por mayoría, con la abstención del procurador Jorge Crespo. Antes había ocurrido lo mismo con la del abogado Valdés.

Crespo argumentó luego que la denuncia presentada por varios de sus subordinados tiene implicancias penales y no debió radicarse ante el Consejo de la Magistratura sino ante la propia Procuración. El legislador oficialista Lucas Pica dijo que no se trataba de una cuestión de “ventanillas de entrada” y que por la constitución provincial el órgano competente para analizar la conducta y actuación de los funcionarios judiciales es el Consejo de la Magistratura.

Criado también opinó que “si bien pueden existir ámbitos disciplinarios distintos no está errada la vía elegida por los denunciantes”. Al momento de avanzar con la designación de un sumariante Pica propuso a Murillo y no tuvo oposición. Crespo dijo que la investigación debía ser rápida “por la gravedad del tema”.

La presidente del Consejo señaló luego que el sumario será el ámbito donde ”se ventile de manera amplia toda la prueba” que aporten las partes e insistió también en evitar la extensión de los tiempos. “porque la sociedad de Bariloche así lo necesita”.

La fiscal jefa Betiana Cendón enfrentará un sumario administrativo por las denuncias formuladas por seis miembros del Ministerio Público de Bariloche. (foto de archivo)

Malestar por el rechazo de la suspensión

El desenlace no dejó del todo conforme a quienes esperaban la suspensión de Cendón, entre ellos los representantes del Sitrajur. Algunos afiches del sindicato pegados en la puerta de la sala reclamaban “por un ambiente laboral libre de violencia jerárquica e institucional”.

El secretario general del gremio, Marco Calarco, consideró “negativa” la decisión de mantener a a la fiscal jefe en su cargo. Subrayó que una decisión de ese tipo serviría para evitar presiones a testigos “y no sería ningún indicio de culpabilidad”.

Uno de los denunciantes, Germán Torres, estuvo presente en la sala y en un cuarto intermedio posterior también manifestó que esperaban la suspensión de Cendón “por un tiempo prudencial”, para evitar situaciones conflictivas.

La jueza Criado, consultada sobre ese punto, dijo que lo consideraron innecesario en la actual etapa y q ue que el procurador Crespo ya había tomado medidas para que los denunciantes no compartan tareas con Cendón.

También desestimó el reproche contra el Observatorio de Violencia Laboral del poder judicial, que se declaró “prescindente” frente a la denuncia y no realizó intervención alguna. Dijo que se trata solo de un órgano consultivo y que su actuación es ociosa cuando se abre una auditoría y la causa es tomada por el Consejo de la Magistratura.