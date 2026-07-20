Bariloche prueba un bot para trámites municipales

La Municipalidad de Bariloche tiene a prueba el bot Nahuel y también suma servicios a su oficina virtual. Foto: Chino Leiva

La Municipalidad de Bariloche planea avanzar con la digitalización de trámites para lo cual pone a prueba de manera interna el bot Nahuel con el que a futuro se podrá canalizar consultas vinculadas a distintas diligencias oficiales.

El bot Nahuel tuvo una prueba piloto el año pasado, en principio para consultas vinculadas a Turismo donde a través de un canal de whatsapp se ofrecían respuestas a consultas habituales que los trabajadores municipales de atención al público en la Oficina de Informes Turístico recibían habitualmente.

Ahora esta prueba se extendió con consultas vinculadas al área de Deportes y por el momento solo es de circulación interna entre funcionarios y trabajadores debido a la modalidad de ensayo que tiene el sistema

Martín Domínguez, asesor de Intendencia, señaló a Diario RÍO NEGRO que a futuro con el bot Nahuel “se buscará que se respondan preguntas de cualquier trámite municipal, para orientar a los vecinos con lo que deban gestionar en cualquier área de la Municipalidad”.

El bot está en etapa de prueba con ensayos de preguntas simples, consultas poco claras, cuestiones específicas para detectar errores, respuestas incompletas y posibilidad de mejorar la interacción.

Domínguez dijo que el bot va en línea con el plan de “digitalización” que lleva adelante el Municipio y que pretende el gobierno de Walter Cortés dejar plasmado en la futura redacción de la Carta Orgánica Municipal, según las propuestas que anticipó el sector.

En la actualidad, la Municipaliodad tiene una “oficina virtual” que requiere que el contribuyente se registre con sus datos personales y mail, para tramitrar desde la web distintas diligencias. Por ahora está disponible para trámites acotados como los vinculados a la dirección de Catastro; libre deuda; habilitación de eventos; y recuperación de licencia retenida por alcoholemia.

También se instrumentó la firma digital de funcionarios y responsables de áreas para agilizar y despapelizar algunas gestiones.