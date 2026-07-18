La política ya se mueve por la reforma Carta Orgánica de Bariloche

La organización del Estado Municipal se pone en debate con la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: Chino Leiva

En menos de un mes los partidos de Bariloche deben definir si conforman alianzas para la elección a Convencionales Constituyentes por la reforma de la Carta Orgánica Municipal que se realizará el 1 de noviembre, por eso la maquinaria de la política está en marcha para diseñar estrategias.

Si se preguntan definiciones y nombres, nadie se arriesga exponerlas por ahora o al menos se guardan parte de la estrategia para no anticipar movimientos a sus adversarios, pero todas las fuerzas con presencia territorial tienen sus primeras reuniones, esbozan ideas y hasta realizan encuestas para salir a jugar fuerte en una elección local y particular, que requerirá una mirada más técnica, pero que no deja de ser un termómetro de lo que ocurre en la ciudad más poblada de Río Negro a donde todos miran para completar fórmulas gubernamentales en 2027.

El cronograma electoral da plazo a las fuerzas a presentar sus listas de candidatos hasta el 7 de septiembre, pero el Juzgado Electoral Provincial definió que el 12 de agosto a las 9:30 vence el tiempo para la conformación de alianzas de cara a estos comicios municipales.

El intendente Walter Cortés (PUL) y el gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) dialogan respecto de una eventual alianza para noviembre, que definirán solo entre ellos, admiten de ambos sectores donde entienden que ese camino está avanzado.

El intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck definirán ir en alianza a las Convencionales de Bariloche. Archivo

Los partidos que integraron Fuerza Patria en la última elección nacional también piensan en repetir alianza y ya tuvieron un encuentro dirigencial amplio, que incluyó organizaciones sociales y gremios. Por fuera, el Frente Renovador, que conduce el exlegislador Alejandro Ramos Mejía, mantuvo dos encuentros con Rodolfo Aguiar, líder de Unidad Popular, en pos de diseñar una estrategia conjunta.

La UCR lanzó su interna partidaria para definir candidaturas por una formalidad, pero mantiene diálogo con el ARI con la idea aliancista ya que en el ámbito local se distancian de JSRN por diferencias con los planes de Cortés.

En el ámbito de la izquierda pusieron reparos al piso del 5% fijado por ordenanza para acceder a una banca, por lo que se encamina a confluir en una única propuesta. Entre los vecinalistas, el más activo es Participación Vecinal, que debutó en 2023, y desde hace tiempo impulsa jornadas de debate para delinear propuestas.

Algunas fuerzas comenzaron a discutir propuestas para la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: gentileza

La Libertad Avanza espera que su sello llegue a estar habilitado porque ya mantiene reuniones internas y desde el sector del diputado Aníbal Tortoriello, Creo, que está en trámite de habilitación, evalúan el plan de ir con una coalición.

Una mirada común de las distintas fuerzas es que el perfil de los candidatos para esta elección debería ser más técnico y menos político, por el desafío que implica actualizar la Carta Magna a los 20 años de sancionada, con dirigentes especializados en las principales temáticas.

“Es una elección particular, no se elegirán cargos de gobierno sino para reformar la Carta Orgánica por lo que se restringe el universo a personas con más solvencia técnica”, definió Martín Domínguez, asesor del Ejecutivo.

Para el exintendente Marcelo Cascón (UCR) “se requiere un perfil técnico con personas formadas en distinta materia, pero también gente con experiencia para no terminar escribiendo ilusiones incumplibles después”.

Cortés tiene su esquema de propuestas definido

El partido del intendente Cortés, PUL, ya tiene una “columna vertebral” de propuestas de reforma para promover. “Tomamos revista de las cosas que han generado problemas a la ciudad”, dijo Martín Domínguez, asesor del intendente al argumentar los cambios, impulsando la digitalización de trámites y el uso de la IA; determinar que el 40% del presupuesto se destine a obra pública; poner límite a las concesiones; un tope del 15% en la toma de deuda; crear un único Ente que agrupe a todas las concesiones y servicios municipales a modo de ahorro.

En materia de la organización del Estado Municipal propondrán cambiar la fórmula de representación para bajar la cantidad de concejales a 7 representantes y sumar un límite de tener un empleado de planta permanente cada 100 habitantes; instrumentar una consulta popular al año a definición del Ejecutivo; crear la figura de viceintendente por decisión del intendente electo con carácter de “representación” y “persona de confianza”; modificar el rol del juez de Faltas para que sean “controladores de faltas” sin retención de título ni dedicación exclusiva; poner límite a los candidatos múltiples y que solo puedan participar en un tramo de la boleta; limitar al Ejecutivo que a seis meses de terminar un mandato no pueda crear nuevos cargos, generar endeudamiento, firmar contratos, otorgar subsidios.

El trabajo previo de las fuerzas y algunas ideas

Muchos partidos y dirigentes comenzaron con abrir las puertas al análisis y revisión, con participación de la militancia principalmente pero también de distintos sectores de las organizaciones civiles en busca de tomar ideas y miradas respecto de la Carta Orgánica.

La Mesa Local de JSRN realizó un primer encuentro para hablar de la reforma de la Carta Orgánica. Foto: Gentileza

“Desde la Mesa Local de JSRN se trabaja en propuestas y miradas, viendo qué se debe cambiar. Personalmente creo que requiere más dinamismo, es una locura que se exijan los mismos procesos para comprar una cubierta de un camión que para licitar el transporte público”, señaló el concejal y referente local Juan Pablo Ferrari al aludir a la exigencia de aprobación del Concejo por mayoría especial para cualquier licitación municipal.

Los partidos y organizaciones que integran Fuerza Patria también realizaron un encuentro con “talleres temáticos” como punto de partida. Parten de la premisa de la defensa de la Carta Orgánica actual que consideran “de avanzada en muchos aspectos, aunque es necesario incorporar cosas para los próximos 20 años”, dijo la exintendenta y consejera del PJ provincial, María Eugenia Martini, quien puso entre los ejes la defensa del cerro Catedral y el valor social de la tierra.

La dirigencia de Fuerza Patria impulsó talleres temáticos por la reforma de la carta Orgánica de Bariloche. Foto: Gentileza

El PRO en cambio piensa en una estrategia propia, con una mujer de la fuerza a la cabeza. El diputado Sergio Capozzi descartó su postulación tras el pedido de certeza a la Justicia Electoral que le indicó la imposibilidad de candidatearse teniendo un cargo electivo.

Como propuestas del sector coincidió con el oficialismo en cambiar el coeficiente para la cantidad de concejales; planteó que hoy la Oficina de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo “son dos centros de catarsis” y debería analizarse su continuidad o cambiar sus facultades; y propuso replicar la figura de “regiones metropolitanas” que se instaura en Córdoba para trabajar en conjunto con otros municipios de la zona cuestiones que requieren financiamiento.

La legisladora Marcela González Abdala, hoy sin partido definido y descartando la opción de ir por Pueblo (la fuerza del exintendente Gustavo Gennuso), impulsó junto a Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) y Laura Totonelli (JSRN) un primer taller participativo con la idea de “pensar propuestas que sirvan a la comunidad y que defina la comunidad qué quiere para los próximos 20 años”. Ya organizan un segundo encuentro con especialistas.

Claudio Otano, referente de LLA, también anticipó la organización de un encuentro con “todos los sectores libertarios”, que incluye a la reciente incorporación de la legisladora Martina Lacour, para que se defina la “plataforma electoral”.