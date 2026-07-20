Provincia volverá a ejecutar obras barriales en Bariloche

El gobierno provincial puso en agenda la realización de obras barriales para Bariloche, entre red de agua potable y de cloacas con una inversión de casi 2.000 millones de pesos.

Esta semana, el ministerio de Obras Públicas abrirá los sobres de las licitaciones por las redes de cloacas para el populoso barrio Nuestras Malvinas, que beneficiará a unas 645 familias con una inversión de 1.761 millones de pesos; y también para Riberas del Ñireco en una primera etapa, con conexiones domiciliarias, que alcanzará a 38 familias con unos 65 millones de pesos de presupuesto oficial.

Además, días atrás se publicó una nueva licitación, cuyas ofertas se conocerán en agosto, para concretar la ampliación de la red de agua potable en dos barrios del Oeste, 2 de Agosto y Jockey Club, cuya tarea tendrá una inversión de unos 150 millones de pesos.

El ministerio que conduce Alejandro Echarren trabaja desde hace meses en las obras barriales de Bariloche, la ciudad más poblada de Río Negro donde la Provincia además tiene en ejecución otras obras de infraestructura como la toma de agua del lago Gutiérrez, que beneficiará a una treintena de barrios de la zona Sur; además de dos escuelas (una secundaria para el oeste y la especial laboral 6, que tiene una vieja demanda); los nexos de servicios del campus de la UNRN; la nueva terminal de ómnibus, la instalación de servicios a lotes de Suelo Urbano; entre otras.

El miércoles en la escuela 315 del barrio Nuestras Malvinas se abrirán los sobres para conocer las ofertas para las obras de cloacas; mientras que los trabajos de las redes de agua en los barrios del Oeste se licitarán el 19 de agosto.

Entre las obras previstas en Bariloche, el Gobierno tiene pendiente la resolución de la adjudicación de la repavimentación de la ruta al aeropuerto internacional cuyas ofertas económicas se conocieron un mes y medio atrás, con la participación de seis empresas. Estos trabajos tendrán el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, como parte del crédito que tomó el Gobierno para obras de infraestructura.