Barrancas instalará una estación meteorológica para anticipar inundaciones y alertas volcánicas

La localidad de Barrancas vive con el miedo a inundaciones y desbordes del río (Gentileza municipalidad de Barrancas)

Barrancas, un pequeño poblado neuquino ubicado en el valle del río homónimo, convive con una amenaza silenciosa: las lluvias repentinas que provocan inundaciones.

Además, se sitúa en cercanías del complejo volcánico Laguna del Maule, que recientemente fue declarado en alerta técnica amarilla por actividad sísmica creciente.

Pese a ese contexto geográfico de riesgo, tanto sus habitantes como sus autoridades municipales solo accedían a la información meteorológica y vulcanológica en simultáneo con la población general. Esa dinámica está por cambiar.

Durante una entrevista con Radio Universidad CALF, el intendente de Barrancas, Rubén Figueroa, confirmó que la localidad contará con su propia estación meteorológica.

La instalación, actualmente en etapa de prueba, permitirá que tanto el municipio como los vecinos accedan en tiempo real a datos locales a través de una página oficial. Esto significa un avance clave en prevención y preparación frente a emergencias climáticas.

Figueroa recordó eventos recientes de lluvias intensas que, en menos de dos horas, dejaron sectores anegados y caminos arrasados.

Si bien se elaboró un proyecto ejecutivo para obras de canalización pluvial, aún se gestiona el financiamiento.

Mientras tanto, se insiste en la necesidad de herramientas de monitoreo.

“Estamos aguas abajo del río Barrancas, que no está regulado. Todo lo que cae en la alta cordillera llega directo al pueblo”, explicó el jefe comunal.

La instalación de la estación meteorológica responde también al contexto regional.

El Servicio Geológico Minero Argentino, a través del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, anunció que la Laguna del Maule registró en julio más de 11.000 eventos sísmicos, concentrados en el sector chileno del complejo. En coordinación con su par trasandino, OVDAS, se dispuso elevar la alerta. El volcán se encuentra en zona limítrofe con Mendoza y Neuquén, cercano a localidades como Las Loicas, Bardas Blancas y Cochico.

La estación está ubicada en el centro del pueblo y se integrará a un sistema de información meteorológica de acceso público. “Nos permitirá saber de forma directa lo que está pasando en nuestra zona”, aseguró.

En paralelo, el intendente informó sobre otras acciones orientadas al fortalecimiento institucional: desde la puesta en valor de vehículos oficiales abandonados hasta el acompañamiento a zonas rurales con recursos municipales.

“Se remataron camionetas inservibles para comprar una nueva unidad 4×4, necesaria para llegar a los puestos más aislados durante contingencias climáticas”, afirmó.

La experiencia de Barrancas expone una realidad extendida en muchas localidades de la Norpatagonia: vulnerabilidad climática, escasa infraestructura preventiva y dependencia absoluta de datos generados en otros puntos del país o del exterior. Con la llegada de esta estación, el pueblo da un primer paso hacia la autonomía en la gestión del riesgo.