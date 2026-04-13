Buscan que Comarsa retire el basurero petrolero en Neuquén para entregar los terrenos este año

La empresa dejó de hacer el tratamiento de suelos y se lleva la montaña con contaminantes a Añelo (foto Cecilia Maletti)

El Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) pretende entregar 403 terrenos en el distrito 6 este año y para cumplir esa meta, que la tratadora de barros petroleros Comarsa, termine de retirar el residuo contaminado que está trasladando a Añelo. Desde la Defensoría del Pueblo de Neuquén, se advirtió que el suelo debe estar saneado al momento de la adjudicación, por el derecho a un ambiente sano de los propietarios, dijo el defensor Gustavo Pereyra.

Esta semana la fiscalía de delitos ambientales de la provincia y los querellantes (APDH y Abogados Ambientalistas) irán a una audiencia de impugnación para insistir que se haga el juicio contra los gerentes de la empresa que estaban acusados de contaminar los suelos y que sólo para cobrar, avanzaron y acopiaron residuos sobre la calle Soldi y la urbanización que estaba trazada.

«Hasta que la montaña no esté mas, no vamos a hacer la entrega definitiva de ninguno de esos lotes, de todas maneras, creemos que tienen que acortar los tiempos, no pueden tardar tres años, la montaña tiene que salir cuanto antes», expresó el titular del IMUH, Marco Zapata.

De ninguna manera entregaremos lotes en un lugar donde haya peligro» Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat.

El funcionario destacó que monitorean continuamente el retiro del material contaminante del lugar. Aseguraron además que cuentan con estudios de suelo y de aire que dieron niveles muy bajos de contaminación y que tanto el sector 1 (de 367 lotes entregado en septiembre) como el sector 2 (de 403 lotes) no están pegados al acopio del material peligroso.

Sí hay un desarrollo de loteo allí, pero no es del municipio, dijo Zapata.

Los trabajos para la infraestructura de servicios en la nueva urbanización avanzan con rapidez (foto Cecilia Maletti)

También la jefa de Gabinete, María Pasqualini, expresó que la municipalidad no puede esperar el fin de una probation para los gerentes de Comarsa para hacer el desarrollo urbanístico pensado en el distrito 6, que además, es anterior a la instalación de Comarsa en las inmediaciones de Autovía norte y la avenida Casimiro Gómez.

Plazo hasta marzo de 2027 para retirar el lodo del Distrito 6

En octubre se cumplirán los dos años que la provincia le dio a la empresa para sacar del Parque Industrial la montaña de tierra y lodo de pozos tratados en Vaca Muerta. En la última audiencia judicial, el dueño de la firma, dijo que «no llegaba» a cumplir con el plazo y el juez Lucas Yancarelli le otorgó el beneficio de una probation, con un «último plazo» -dijo- hasta el 19 de marzo de 2027 para retirar los contaminantes y tres años para sanear los suelos.

Usted le está ampliando los plazos que le dio Medio Ambiente a la empresa?, preguntó el fiscal en jefe de Deltitos Ambientales

-«Sí», respondió el juez.

Desde la Defensoría del Pueblo de Neuquén, Gustavo Pereyra, que realiza un seguimiento al retiro de contaminantes, sostuvo que la firma «viene a buen ritmo». Dijo que YPF contribuyó al retiro de contaminantes, con el aporte de camiones.

“Son más de 40 organizaciones con las cuales hay convenios firmados, más el cupo joven. Los veteranos de Malvinas fueron los primeros de esta segunda etapa, que no están pegados a Comarsa”, se aclaró“ desde la comuna. Este año están prevista la entrega de 1.500 lotes con servicios, recordó Pasqualini.

La actuación de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo no integra la causa penal contra Comarsa, pero presentó un amparo para que se retiren los contaminantes.

Con el emplazamiento de la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia para sacar el residuo peligroso, realiza un monitoreo del proceso.

Solicitó informes al IMUH sobre los últimos avances de la urbanización, pero no tuvo precisiones.

La Defensoría sostuvo que hasta que no se sepa cómo se llevará a cabo el saneamiento de los suelos alrededor del basurero, no se pueden adjudicar terrenos.