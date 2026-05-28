Christian Lopes, nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue, llamó «a mirar para adelante» y trabajar «con todos»

Christian Lopes se mostró sorprendido con el resultado de la elección que lo consagró como rector, ya que esperaba una diferencia más ajustada. La lista Futuro UNCo que encabezaba ganó por 5,7 puntos de diferencia respecto de Impulsar la UNCo, que lideraba Carlos Espinosa, decano de Turismo. Se quedó con el 52,85% de los votos.

Asumirá el cargo el viernes 12 de junio y se mostró dispuesto a trabajar con todos los sectores, aún los que no lo votaron.

El rector electo tiene 50 años y es secretario de Planeamiento de la universidad desde hace seis años. Es Doctor y Licenciado en Ciencias Biológicas egresado del CRUB (Bariloche) e investigador del Conicet. Pertenece al mismo armado político que Beatriz Gentile, a quien sucederá en el puesto. Su vice será la geógrafa Lorena Higuera.

La fórmula ganó en 10 unidades electorales. Se impuso holgadamente en el claustro docente (57,41% vs 42,59%) y en graduados (54,82% vs 45,18%). En no docentes perdió (45,09% vs 54,91%) y en estudiantes también, pero por una distancia mínima (49,41% vs 50,59%).

«Es barajar y dar de nuevo»: cómo será la gestión del nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue

Lopes aseguró que ya tiene avanzado su gabinete y que renovará por completo el equipo. «Es barajar y dar de nuevo», indicó. Afirmó que ayer recibió el llamado de Espinosa, con quien mantiene un buen diálogo, y un mensaje de Ana Basset, su candidata a vice y decana de Ingeniería.

En cuanto al deterioro que sufrieron los salarios desde la asunción del presidente Javier Milei, el rector electo precisó que más de 270 docentes de la UNCo renunciaron a sus cargos en los últimos dos años.

«Ahí vamos a tener que seguir peleando con el resto de los rectores en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), tratando de que se cumpla y exigiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario, porque es la única manera que tenemos de salir adelante», señaló.

Sostuvo que por «muchos contactos que se pueden hacer, gestiones que se pueden hacer con gobiernos provinciales, municipales que son válidos y que hay que hacerlos, y que hay que mantenerlos, los sueldos los paga Nación y tiene que garantizar este derecho a la educación, así que vamos a seguir peleando por el cumplimiento de la ley».

Respecto de la situación de los estudiantes, Lopes agregó que el contexto es difícil para que continúen con sus carreras, ya que las becas no tienen actualización.

«Hoy por hoy muchos de nuestros estudiantes prefieren carreras que las puedan hacer en sus tiempos, porque claro, bueno, nosotros tenemos un 31%, 33% de estudiantes que trabajan cuando se inscriben en la universidad, y eso va subiendo año tras año, así que a eso hay que atender», remarcó.

En cuanto a cómo será el trabajo con la oposición, manifestó: «independientemente quién gane hay que trabajar para toda la universidad y acá nosotros sabemos que hay autoridades de unidades académicas que acompañaron más a una fórmula, más a la otra. A nosotros eso nos da igual, las elecciones terminaron y ahora hay que mirar para adelante y hay que mirar para todos, a mí la verdad que no me afecta para nada a quién apoyaba cada uno de los candidatos».