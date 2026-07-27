La planta que florece en invierno, soporta las heladas y llena el jardín de color cuando casi todo está seco

La camelia japonica soporta sin mayores inconvenientes las heladas moderadas propias del invierno en muchas regiones.

Mientras muchas plantas entran en reposo durante los meses más fríos del año, la camelia japonica (Camellia japonica) hace exactamente lo contrario. Sus grandes flores, que pueden ser blancas, rosadas, rojas o incluso bicolores, aparecen en pleno invierno y aportan color a jardines, patios y balcones cuando el paisaje suele verse apagado.

Originaria del este de Asia, esta especie ganó popularidad en distintos países por su belleza y por su capacidad para soportar las bajas temperaturas. Además, una vez establecida, no requiere grandes cuidados y puede vivir durante décadas.

¿Por qué la camelia japonica es una de las mejores plantas para el invierno?

La principal característica de esta planta es que florece en una época en la que pocas especies lo hacen. Dependiendo de la variedad y del clima, su floración comienza a fines del otoño y puede extenderse hasta el inicio de la primavera.

Además de su valor ornamental, presenta otras ventajas:

Tolera las heladas moderadas una vez que está bien desarrollada.

una vez que está bien desarrollada. Mantiene un follaje verde durante todo el año.

Tiene una floración abundante y muy vistosa.

Puede cultivarse tanto en jardines como en macetas grandes.

Es una planta longeva que puede acompañar el paisaje durante muchos años.

Qué cuidados necesita

Aunque suele considerarse una planta de bajo mantenimiento, existen algunas recomendaciones para que crezca sana y florezca con fuerza.

Luz

La camelia prefiere la media sombra o los lugares donde reciba sol suave por la mañana y protección durante las horas de mayor intensidad. En zonas muy cálidas, el sol directo de la tarde puede dañar sus hojas y flores.

Riego

Necesita un suelo que permanezca ligeramente húmedo, pero sin encharcamientos. Durante el invierno los riegos suelen espaciarse, mientras que en verano puede requerir un poco más de agua.

Suelo

Se desarrolla mejor en suelos ácidos, ricos en materia orgánica y con buen drenaje. Los terrenos muy calcáreos pueden afectar su crecimiento y favorecer el amarillamiento de las hojas.

Poda

La poda suele limitarse a retirar flores marchitas y ramas secas o dañadas una vez finalizada la floración. No necesita podas intensas.

¿Resiste las heladas?

Sí. La camelia japonica soporta sin mayores inconvenientes las heladas moderadas propias del invierno en muchas regiones. Sin embargo, cuando las temperaturas descienden de manera extrema o se producen heladas muy intensas, los botones florales pueden sufrir daños.

En plantas cultivadas en macetas, una buena opción es ubicarlas en sectores protegidos durante las noches más frías.

Un arbusto que también atrae polinizadores

Además de su valor ornamental, las flores de la camelia pueden convertirse en una fuente de alimento para distintos insectos polinizadores durante una época del año en la que escasean otras flores disponibles.

Por eso, incorporar esta especie al jardín también puede contribuir a favorecer la biodiversidad del entorno.

Ideal para quienes buscan color sin demasiado mantenimiento

Si el objetivo es tener un jardín atractivo incluso durante el invierno, la camelia japonica es una de las mejores opciones. Su floración coincide con los meses más fríos del año, resiste bien las bajas temperaturas y, con cuidados básicos como un suelo adecuado, riegos moderados y una ubicación protegida del sol intenso, puede ofrecer flores espectaculares durante muchos años.