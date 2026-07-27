Budín marmolado de banana con chips de chocolate en solo 5 pasos

Lista de Ingredientes manteca / mantequilla blanda: 115 gr aceite: 55 gr azúcar rubia: 160 gr huevos: 2 vainilla: 1 cdita. yogur natural sin endulzar: 150 gr banana: 300 gr harina 0000: 320 gr polvo de hornear: 2 cditas. chips de chocolate: 150 gr cacao amargo: 30 gr café caliente: 80 gr

Preparación

1. Mezclar el azúcar con la mantequilla/manteca y aceite, hasta cremar. Añadir los huevos junto con la vainilla, hasta incorporar. Agrega la banana y yogur natural.

2. Incorporar la harina (previamente tamizada) junto con el polvo de hornear. Sólo hasta que no haya grumos en la preparación, sin batir en exceso. Por último añadir los chips de chocolate.

3. Dividir la masa en dos y reservar. Incorporar a una de las partes el cacao amargo disuelto en agua.

4. Preparar un molde con papel manteca y añadir la mezcla de forma intercalada.

5. Hornear a 170º C, horno pre calentado, por 50 minutos o hasta que el budín esté cocido. Dejar enfriar, desmoldar, añadir un poco de azúcar impalpable y a disfrutar.