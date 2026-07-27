Budín marmolado de banana con chips de chocolate en solo 5 pasos
Una receta muy fácil de elaborar con ingredientes que tenemos a la mano y con un resultado increíble. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Budín marmolado de banana con chips de chocolate en solo 5 pasos
Una receta muy fácil de elaborar con ingredientes que tenemos a la mano y con un resultado increíble. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
manteca / mantequilla blanda: 115 gr
aceite: 55 gr
azúcar rubia: 160 gr
huevos: 2
vainilla: 1 cdita.
yogur natural sin endulzar: 150 gr
banana: 300 gr
harina 0000: 320 gr
polvo de hornear: 2 cditas.
chips de chocolate: 150 gr
cacao amargo: 30 gr
café caliente: 80 gr
Preparación
1. Mezclar el azúcar con la mantequilla/manteca y aceite, hasta cremar. Añadir los huevos junto con la vainilla, hasta incorporar. Agrega la banana y yogur natural.
2. Incorporar la harina (previamente tamizada) junto con el polvo de hornear. Sólo hasta que no haya grumos en la preparación, sin batir en exceso. Por último añadir los chips de chocolate.
3. Dividir la masa en dos y reservar. Incorporar a una de las partes el cacao amargo disuelto en agua.
4. Preparar un molde con papel manteca y añadir la mezcla de forma intercalada.
5. Hornear a 170º C, horno pre calentado, por 50 minutos o hasta que el budín esté cocido. Dejar enfriar, desmoldar, añadir un poco de azúcar impalpable y a disfrutar.
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