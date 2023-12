Bermúdez presentó un proyecto para que la Policía de Neuquén pueda utilizar armas no letales

«Autorícese a la Policía de la Provincia del Neuquén a utilizar armas no letales para el ejercicio de sus tareas de prevención, detección y cese del delito». El diputado provincial por el PRO, Marcelo Bermúdez, presentó el proyecto de Ley en la Legislatura y espera entablar acuerdo con el resto de los bloques para su aprobación: «No me puedo imaginar la situación por la cual alguien pueda estar en contra».

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, comentó que en el Ejecutivo están al tanto de la iniciativa. «Yo lo he compartido con el Ministro de Seguridad (Matías Nicolini) y le he comunicado el proyecto al jefe de Gabinete (Juan Luis Ousset). Es mi obligación en el ejercicio del trabajo en equipo con las autoridades, a las cuales ayudamos electoralmente a que se encuentren en ese lugar, integrando el Ejecutivo. Pero, obviamente, los lugares de debate de las ideas son los legislativos«, recalcó.

Bermúdez propone que se autorice a las fuerzas de seguridad de Neuquén a utilizar armas no letales, «obviamente, en el cumplimiento de su visión, convencidos de que el objetivo de la policía en la calle es disuadir el delito». Aunque aclaró que también estarían habilitados para intervenir «en situaciones violentas».

El legislador planteó que las armas no letales contribuirían a disminuir el riesgo de muerte, tanto de las personas que delinquen como de los efectivos policiales. «La tecnología nos ha brindado la posibilidad de contar con otro tipo de armamento que es no le tal, que no mata, que no implica un riesgo de vida. Entonces, por qué no darle a ese policía que tiene la obligación de hacer que un agresor, que un violento, cese en en su actitud, un armamento que le permita defenderse, actuar y no dañar ni al agresor ni a terceros», explicó.

Y agregó: «Imaginemos procedimientos que se den en un lugar donde haya mucha gente. En ese accionar el policía, si solo cuenta con armamento letal, puede herir o matar a otras personas que no tienen nada que ver con esto, con lo cual este es un proyecto que le sobra lógica, que es tratar de preservar la vida de todos y que el policía pueda cumplir con su misión».

El diputado sostuvo que Nicolini «tiene un enorme desafío». «Le deseo el mayor de los éxitos. Tuvo una actitud muy valiente al asumir este desafío, porque la provincia en Neuquén en materia de inseguridad es de las peores en el país», aseguró.

Confimó que mantuvo diálogo con el funcionario y que tiene su visto bueno. «En principio estaba de acuerdo. Es más, había consultado a la Policía, cuando apenas asumió, si tenían o no este tipo de equipamiento. Pero repito, no me imagino que un funcionario que se niegue a hacer esto. ¿Por qué? Porque sino va a ser responsable de la muerte de un policía. Estas cosas suceden en la calle», insistió.

Ahora, Bermúdez deberá reunir el consenso necesario para que el proyecto sea aprobado. Luego, «el Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley antes de realizar la compra del armamento», según indica el documento presentado en la Legislatura de Neuquén.

