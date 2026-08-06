Un intendente de Neuquén irá al Deliberante para responder un pedido de juicio político en su contra

La tensión política volvió a instalarse en San Martín de los Andes. Este jueves el Concejo Deliberante de la ciudad aceptó una solicitud del intendente Carlos Saloniti para hablar en el recinto y responder un pedido de juicio político en su contra. El descargo se hará el próximo 3 de septiembre en una sesión especial.

El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad en el cuerpo legislativo. Su ingreso se conoció luego de que dos vecinos exigieran formalmente el inicio del procedimiento contra el jefe comunal.

Uno de esos planteos fue desestimado en la sesión de hoy, al considerar que no tenía argumentos suficientes para avanzar. El otro, en tanto, será el que responderá el intendente el 3 de septiembre. Recién después de esa instancia podría ser avalado o desestimado.

La discusión se da en un contexto álgido para la localidad. Ayer un grupo de personas, presuntamente sin identificación política, se acercó hasta el municipio y pidió ver a Saloniti. Finalmente decidieron marcharse al Concejo Deliberante donde fueron recibidos por algunos ediles.

El jefe comunal se referirá a las acusaciones en una sesión especial. Aún no está determinado si habrá preguntas de los concejales, aunque fuentes oficiales indicaron que podría ser una posibilidad.

Qué dice el pedido de juicio político

La presentación que responderá el intendente fue realizada por una vecina identificada como Valeria López. En su nota, la mujer apuntó contra el Ejecutivo local por lo que calificó como «hechos graves, actuales y documentales».

Mencionó entre otras acusaciones «la omisión sostenida» del «colapso del sistema cloacal» y el impacto sobre el lago Lácar, la «desatención» de las obligaciones económicas del municipio frente al EPEN y la obstrucción del funcionamiento de la Contraloría municipal.

La denunciante recordó el artículo 139 de la Carta Orgánica de la ciudad donde se indica que la apertura de un procedimiento como este puede ser promovido por cualquier ciudadano o ciudadana de San Martín de los Andes.

La solicitud del intendente

Desde el municipio precisaron que Saloniti solicitó la realización del descargo al día siguiente de la presentación de la vecina. Ese pedido fue el que se aprobó este jueves por unanimidad.

Aclararon que se priorizó la solicitud del intendente «por una cuestión institucional». En caso de que su exposición no logre convencer, los concejales tendrán la posibilidad de evaluar la apertura o no del proceso de juicio político.

El mandatario, por medio de un comunicado oficial, argumentó el planteo en la necesidad de «exponer personalmente, de manera pública y transparente, los antecedentes, actuaciones y medidas adoptadas respecto de los hechos que han tomado estado público».

Saloniti se enteró del visto bueno a la petición desde la ciudad de Neuquén, a la que llegó hoy por la mañana para reunirse con autoridades del EPEN.

El encuentro, según pudo saber este medio, será para terminar de acordar el plan de pagos entre la comuna y el organismo de energía provincial, a raíz de una deuda que ronda los 1.700 millones de pesos por consumos eléctricos pendientes.