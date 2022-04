Bullrich contra Juntos por el Cambio por la exclusión de Milei: «No hay que cerrarle la puerta a nadie»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó hoy una “mayor democracia, amplitud y transparencia” en Juntos por el Cambio (JxC). En ese contexto la exministra dijo que “no hay que cerrarle la puerta a nadie» y cuestionó la exclusión de Javier Milei de la coalición.

“Creo que es apresurado y tenemos que ser más conscientes y pensar más en la construcción que cerrar las puertas de Juntos por el Cambio. No hay que cerrarle la puerta a nadie. Sentí y les dije a los presidentes de los partidos -que integran JxC- que había sido muy apresurado y sin discusiones previas y que no ha sido una buena metodología avanzar por los no”, dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio Continental.

Ayer, durante la reunión de la mesa de JxC, se aprobó un «manual de buenas prácticas» que establece que para la eventual incorporación de nuevos partidos debe haber «unanimidad» de todos los integrantes, en lo que fue presentado como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei para las elecciones del año próximo.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, opinó que "Juntos por el Cambio no puede cerrarle las puertas a nadie". Hizo esas declaraciones en ocasión del debate que la fuerza política opositora lleva adelante acerca de la inclusión de Javier Milei.



“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, señaló un comunicado difundido tras el encuentro.

En sus declaraciones de hoy, Bullrich tomó distancia de la postura decidida ayer por la coalición opositora: “No es momento de excluir a nadie, pero además era un tema que no estaba en agenda y que se discutió sin consulta previa a los partidos”.

“Me parece que en la reunión hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente por los partidos y yo llegué tarde a la reunión y la decisión ya estaba tomada. Intenté debatir el tema, pero me dijeron que ya se había debatido, desde mi punto de vista, de una manera no muy clara”, relató.

De la reunión de ayer, que se realizó en la sede del Instituto Hannah Arendt, participaron Mauricio Macri; Horacio Rodríguez Larreta; María Eugenia Vidal; Cristian Ritondo, Mario Negri; Gustavo Valdés; Alfredo Cornejo; Martín Lousteau; Ernesto Sanz; Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

“El hecho de que la incorporación sea por unanimidad es el reglamento. El hecho que se haya decidido sin consultar a los partidos y sin estar en el temario ese punto de mayor envergadura creo que es apresurado y tenemos que ser mas conscientes y pensar más en la construcción que cerrar las puertas”, insistió hoy Bullrich.

En un tono más crítico, la exministra de Seguridad planteó que “las decisiones en Juntos por el Cambio tienen que tener una consulta previa a los partidos, tienen que estar incluidas en un temario y no se puede tomar una decisión de esa envergadura en un breve debate y sin previamente consultar a los diferentes estamentos”.

“Las decisiones en Juntos por el Cambio deben ser más abiertas y más democráticas y no de forma impulsiva. El PRO no estaba en la reunión y se toma una decisión cuando el PRO no había debatido su posición. Es un tema de metodología y no sobre Milei. Las cosas en Juntos por el Cambio tienen que estar claras y saber cuando las cosas se debaten, así hay reuniones previas de los partidos para debatirlo. Este punto no estaba en el temario y de pronto aparece sin consultar a un montón de estamentos”, protestó.

En el mismo sentido, Bullrich manifestó: “Son discusiones que se tienen que dar de forma más democrática y con consultas previas” y agregó: “Una fuerza política que quiere ser gobierno no puede estar permanentemente planteando con quien sí y con quien no, no me parece ni la forma ni el tiempo”.

Agencia Télam