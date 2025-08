Buteler cruzó a Nación y llamó a elegir una alternativa provincial en las elecciones 2025

De cara a las elecciones legislativas de octubre y en un contexto de tensión entre las provincias y Nación, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler (JSR), sostuvo que ante el aumento de “agresividad” hacia el interior, crecen las expresiones provincialistas en defensa de los intereses locales.

«Desde Buenos Aires la lógica nunca va a ser a favor de las provincias, siempre va a ser a favor de Buenos Aires, es la historia de nuestro país y por eso hay más expresiones provincialistas», afirmó Buteler, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Para el intendente hay dos opciones claras en estas elecciones, o votas a un partido provincial o uno de Buenos Aires. «Votamos a un senador y diputado que responden sí o sí al interés provincial, que van a levantar la mano y la van a saber discutir como siempre pasó con los de Juntos Somos Río Negro que siempre están en el centro de la escena», afirmó Buteler e hizo la comparación con otros bloques, «por más que los otros sean igual, están en Buenos Aires, su partido y su obediencia de vida».

«La gente está muy enojada y comienza a valorar una alternativa provincialista», Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Además, afirmó que está convencido que desde las respuestas provincialistas hay «altas chances» de salir primero, «estas peleas nacionales hoy creo que no le están gustando a nadie, la agresividad no le está gustando a nadie, la falta de inversión en la provincia es muy evidente, es muy de cara el «no le vamos a dar nada, las rutas no me interesan», son muchos nichos que están perjudicados».

«La elección los tiene a ellos y a nosotros como protagonistas, pero nosotros superándolos porque es mucha la gente que esta enojada y comienza a valorar una alternativa provincialista», afirmó Buteler.

Buteler apuntó contra Nación: «ahora hay una clara decisión de no avanzar»

El intendente sostuvo desde Buenos Aires fueron muy «agresivos» con los gobernadores y el interior del país, «tanto en las expresiones y en la falta de inversión, en el desfinanciamiento y seguir cobrando los impuestos que no nos devuelven».

En ese sentido, Buteler manifestó una mirada crítica en relación a la ausencia de obras públicas por parte de Nación, en especial las vinculadas a la infraestructura vial, «ahora hay una clara decisión de no avanzar, con lo cual te pone en un lugar de incertidumbre y de crisis, no avanzar no puede ser una opción, es como que yo no recoja la basura de un barrio, te toca hacerte cargo de la ruta, te pagamos impuestos para eso».

Además, afirmó que ante la «crisis en inversión de infraestructura» no hay respuestas por parte de Nación, sólo «negativas». «Con el gobernador terminamos en un reclamo judicial porque empezamos a tener que dar respuestas a la gente de alguna manera, si a través del diálogo no se puede iremos por la vía judicial para que los obliguen porque las obligaciones las tienen», remarcó Buteler.

El jefe comunal sostuvo que cada parte, nacional, provincial y municipal tiene que hacerse cargo de sus obligaciones y «no hay excusas para no hacerlo».

Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de construir alianzas con las otras provincias cuando desde Nación no «cumple»: «Cuando no lo hacen salimos perjudicados porque somos una provincia chica, con poco habitantes y desde Buenos Aires generalmente nos dejan de lado, por eso tenemos que alzar la voz y juntarnos con otras provincias».