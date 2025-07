Rodrigo Buteler no para. El intendente de Cipolletti desborda energía y sus días se extienden a tal punto que algunos asesores que le querían seguir el ritmo decidieron abandonar la idea. Reconoce que solo duerme entre cinco y seis horas que se toma todo el tiempo necesario para responder los mensajes que recibe en sus redes sociales, un de los pilares de su forma de gobernar.



Soltero porque eligió la gestión como su gran proyecto de vida, este abogado de 40 años que se autodefine hiperracional tiene una oficina llena de mapas de la ciudad. “En mi cabeza tengo como quiero que sea Cipolletti dentro de 20 años”, afirma.



Media escondida en una mesa asoma una tapa de Río Negro. Es en la que apareció en la principal foto de tapa el día que se levantó la prohibición para bañarse en la Isla Jordán, tras varios años con el balneario cerrado por la contaminación.



Buteler es cipoleño y su familia nunca estuvo vinculada a la política. Contó que desde que tiene uso de razón quiso dedicarse a la política para cambiar cosas y contra las “injusticias”. Con ese objetivo decidió viajar a Córdoba a estudiar abogacía, porque “la mayoría de los políticos eran abogados”, recordó.

Después de recibirse probó suerte la provincia mediterránea, pero lo cerrado del ambiente político lo llevó a tomar la decisión de volver a Cipolletti.



Ya de vuelta armó su estudio de abogados con eje primero en Cipolletti y después en Neuquén. Como tenía un amigo de su generación con un padre funcionario municipal, le pidió que lo lleve a una reunión partidaria de lo que en aquel momento era el Frente Grande, que tenía a Alberto Weretilneck encaminado junto a Carlos Soria en el objetivo de llegar a la gobernación de Río Negro.

Allí comenzó su carrera política que hoy lo tiene como intendente de la Cipolletti, luego de haber estado en dos gobiernos provinciales como funcionario en distintos cargos. Siempre con un perfil volcado a la gestión.

Buteler tiene un oficina repleta de mapas de Cipolletti. (Foto: Juan Thomes)



Buteler nombra constantemente a Alberto Weretilneck, es indudable que es su padrino político, pero en ningún momento afirma, y se cuida mucho de hecho, de afirmar que puede ser su sucesor, pese a ser del mismo partido y de Cipolletti, la ciudad del gobernador.

P: ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a hacer política?

R: Toda la vida. Desde que tengo uso de razón. Y la abogacía fue una elección en función de eso. Veía que todos los políticos eran abogados y bueno, evidentemente era más fácil llegar si era abogado. Ese fue mi razonamiento, muy racional.

P: ¿Sos muy racional?

R: Recontra racional.

P: ¿De acá a cuánto estás planificando el futuro del municipio?

R: 10, 20 y 50 años. Los mapas que ves (señala los varios que hay en la oficina), en mi cabeza los visualizó en 20 años.

P: ¿Cómo entraste en política en Cipolletti?

R: Tenía un amigo que era hijo de de un funcionario municipal de Alberto Weretilneck. Era el 2010 y ya se percibía que Alberto iba a ir como vicegobernador. Comencé a ir todos los jueves a un local del Frente Grande. Quería estar en un lugar, crecer en la política. Quería hacer algo por la comunidad, por el otro. La política para mí era una herramienta que puede transformar, tenía una mirada muy social, de haber estado en algunos programas en Córdoba de alfabetización en los barrios. En aquella elección, Jorge Barragán (el padre de mi amigo) también fue candidato a legislador. Y cuando fue elegido me pidió que sea su asesor. Empecé a viajar a Viedma y a asesorarlo como abogado. Cuando se arma Juntos Somos Río Negro en 2015, el primer presidente local soy yo. Después Alberto me designa en Canal 10 y más tarde, en 2018, tabién en la Secretaría de Medios.

P: ¿Cómo fue ser ministro de Gobierno de Arabela Carreras en medio del enfrentamiento con Weretilneck?

R: Fueron momentos complejos. Pero bueno, siempre con mucha claridad de que por un lado tenías la gestión, que estábamos los ministros y estaba Arabela, y después tenías la cuestión política, y ahí quien fijaba los lineamientos era Alberto, obviamente. Siempre tuve claro eso. Mi relación fue ininterrumpida con Alberto en todos los cargos en función de para dónde ir.

P: ¿Y cómo fue la decisión de ir por la intendencia de Cipolletti?

R: Lo charlamos con él en Energía, donde planteé que me gustaría ser intendente. Yo obviamente que estaba dispuesto a hacerlo. Después dependía de la decisión lógicamente de él como presidente del partido. Yo siempre me pongo a disposición de lo que defina Alberto. El que tiene la mirada global de qué es mejor para un partido tan grande es él.

Buteler, con el escudo de Cipolletti y una tapa de Río Negro de fondo. (Foto: Juan Thomes)

P: ¿Estar diariamente tan cerca de los vecinos de dónde viene?

R: Mi escuela es la de Alberto. Y eso creo que te determina. Es lo que conozco, es en lo me formé y es donde me siento cómodo. Siempre lo sigo acompañando porque es un esquema transparente, honesto, cerca de la gente. No peleamos, no confrontamos, no insultamos, todos valores que yo tengo inculcados.

“Estoy muy contento con la ciudad que me toca administrar hoy, porque está en un lugar estratégico. En la puerta de entrada al desarrollo hidrocarburífero más importante del país”. Rodrigo Buteler.

P: ¿Y tu uso de las redes sociales es algo natural o está planificado?

R: Ambas cosas. Soy de esta generación que incorporó las redes sociales como un mecanismo de comunicación. Y entiendo que en tiempos tan complejos, la comunicación tiene que ser lo más directa posible, para poder explicar las cosas. Me sale natural, lo disfruto. Yo quiero llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque me parece que la gente se tiene que enterar a dónde va destinada su plata y tengo que lograr que la mayor cantidad de gente, por lo menos, sienta que su plata está bien invertida.

P: ¿Cuáles son tus objetivos para Cipolletti?

R: Estoy muy contento con la ciudad que me toca administrar hoy, porque está en un lugar estratégico. En la puerta de entrada al desarrollo hidrocarburífero más importante del país. No va a estar el caño para exportar, pero el desarrollo más importante en términos de inversiones va a suceder acá. Van a venir muchas familias a vivir. Familias con trabajo, que van a pagar impuestos, que van a generar más trabajo. Este proceso se va a potenciar y la llegada de empresas también se va a potenciar. Mi desafío es generar las condiciones para que ese crecimiento sea sustentable. Que los barrios sean ordenados, que tengan sus plazas, que haya comercios para que vayan a comprar, que tengan el asfalto y cloacas. Tengo que generar una ciudad con mucha calidad de vida, muy sustentable y muy verde. Entonces, el reto es ser una ciudad que aumente la calidad de vida para las personas que van a venir, para que nos elijan y consuman acá y generen trabajo acá. Lo mismo para las empresas.

Buteler, con un cuadro de su padrino político, Alberto Weretilneck. (Foto: Juan Thomes)

P: Hace pocos días lideraroncon María Emilia Soria una reunión por el estado de la Ruta 22: ¿Son la nueva generación de políticos de Río Negro?

R: Es difícil ser tan determinante en la definición, no sé si hay nuevos y viejos rostros. Sísomos los actores del presente del desarrollo de la provincia.

P: ¿Te sentís el sucesor de Alberto?

R: Entiendo que en política tienta muchas veces hablar del “sucesor de”. Tienta también en el “run run” del café. Ahora bien, nosotros cuando estamos en estos lugares, estamos muy ajenos a ese pensamiento en realidad. Estamos en la construcción del día a día, sabiendo que la política es lo más cambiante del mundo.

P: ¿Pero sos el referente de proyecto de Weretilneck?

R: Soy un intendente de una ciudad grande de la provincia, que gobierna Juntos Somos Río Negro, y que es la ciudad del gobernador. Eso naturalmente te pone un lugar de mucha visibilidad.

P: en 2027 hay elecciones generales: ¿dónde te ves?

R: Vuelvo a lo mismo, nosotros, aunque suene a cliché político, en Juntos Somos Río Negronuestras definiciones nunca son individuales. Si el proyecto de Alberto y el cipoleño siguen, para que no se corte un proceso de desarrollo de la ciudad y de la provincia, lo más racional sería que vaya por una reelección en la intendencia.