Cambios en el SMN: el Gobierno oficializó a Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director

El Poder Ejecutivo formalizó la designación del doctor Pedro Nicolás Di Nezio al frente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 714/2026, confirma la salida del licenciado Antonio José Mauad y abre una nueva etapa en un organismo que arrastra meses de fuerte tensión gremial, recortes presupuestarios y desvinculaciones masivas.

El nombramiento de Di Nezio, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario bajo la órbita del Ministerio de Defensa, rige con efecto retroactivo al 1 de julio de 2026 y se extenderá por un período de cuatro años.

El SMN es un organismo clave bajo la lupa por el ajuste estatal

El desembarco de la nueva conducción no se da en un contexto neutral. El SMN, una entidad descentralizada con autarquía económico-financiera, viene de atravesar una severa reestructuración impulsada por el Gobierno nacional en el marco de su «plan de modernización».

El trasfondo del recambio incluye números complejos:

Más de 200 despidos: es la cifra acumulada de cesantías desde el inicio de la gestión actual, afectando principalmente a personal bajo contratos temporarios.

es la cifra acumulada de cesantías desde el inicio de la gestión actual, afectando principalmente a personal bajo contratos temporarios. Tijera en áreas operativas: en el último tramo se avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida coordinada entre Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

en el último tramo se avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida coordinada entre Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Alerta en los pronósticos: especialistas y directivos de la entidad advirtieron que la reducción de personal impacta de forma directa sobre las estaciones de observación distribuidas en el país y resiente la precisión técnica de los informes diarios.

Tensión gremial y el riesgo sobre las operaciones

Según lo publicado por La Nación, las bajas en el organismo ya habían desencadenado medidas de fuerza por parte de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con paros activos que afectaron servicios no esenciales.

El principal punto de fricción reside en que el SMN suministra la información meteorológica imprescindible para la aviación. En las últimas protestas, los gremios advirtieron que la falta de personal calificado pone en jaque la operatividad de despegues y aterrizajes a nivel nacional, salvo para vuelos sanitarios y de emergencia.

Di Nezio asume con el desafío inmediato de equilibrar la política de recortes del Gabinete con la garantía de un servicio técnico necesario para la seguridad náutica, aeronáutica y civil del país.