Quirno cuestionó a Villarruel, respaldó a Milei y profundizó la interna: «Si no está de acuerdo, que se corra»

El canciller Pablo Quirno profundizó las críticas del Gobierno contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y consideró que debería dejar su cargo si no acompaña el rumbo de la gestión encabezada por Javier Milei.

El Gobierno endurece su postura con Victoria Villarruel

«Compuso una fórmula de gobierno y, si no está de acuerdo, que se corra», afirmó en una entrevista con A24, detalló Clarín. Según el funcionario, Villarruel debe respaldar las decisiones del Ejecutivo y sostuvo que «no es procedente hablar del Presidente de esa manera». Además, aseguró que «desde el principio ha tratado de generar desestabilización».

Quirno también reveló que, poco después de asumir como vicepresidenta, Villarruel transmitió a distintos sectores que estaba preparada para asumir la Presidencia si Milei dejaba el cargo, una actitud que, según explicó, marcó el inicio del deterioro de la relación entre ambos.

Las declaraciones del canciller se suman al pedido de renuncia formulado por el jefe de Gabinete y a las críticas de dirigentes oficialistas por la decisión de Villarruel de habilitar el voto remoto de la senadora Anabel Fernández Sagasti durante el tratamiento del proyecto de ley de Tierras. En ese marco, Patricia Bullrich calificó la medida como «un mamarracho jurídico», mientras que Silvana Giudici cuestionó que la vicepresidenta impulsara una resolución «antirreglamentaria».

En otro tramo de la entrevista, Quirno se refirió a la relación con Brasil y sostuvo que el Gobierno distingue las diferencias políticas de los vínculos institucionales. Afirmó que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tuvo «injerencia» en las elecciones argentinas de 2023 y 2025, aunque aclaró que la cooperación bilateral en materia de seguridad y energía nuclear continuará.

Por último, celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre y aseguró que el Gobierno no buscará obtener rédito político del viaje de cara a las elecciones de 2027.

Con información de Clarín