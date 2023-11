Cancillería repudió el bombardeo de Israel a un campo de refugiados, pero la DAIA lo rechazó: «Tiene derecho»

A través de un comunicado de la Cancillería, la Argentina condenó el último ataque de Israel en un campo de refugiados dentro de la Franja de Gaza. Según aseguró el gobierno israelí, en el hecho murió un alto líder de Hamas pero también a decenas de civiles que estaban en el lugar.

“Si bien Argentina reconoce a Israel el derecho a su legítima defensa, nada justifica la violación del Derecho Internacional Humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”, expresaron desde la cartera que dirige Santiago Cafiero.

De esta manera, la Argentina se acerca a la posición de Chile y Colombia, países que llamaron a consulta a sus respectivos embajadores en Tel Aviv, y a Bolivia, quien directamente rompió relaciones diplomáticas con Israel.

La respuesta de Israel a la invasión y ataque de Hamas encuentra cada vez más resistencia en algunos países del mundo, inclusive en las Naciones Unidas, donde el último viernes se emitió una declaración donde se pedía por el “inmediato cese al fuego” por la situación humanitaria producto de los bombardeos israelíes.

El comunicado de la Cancillería Argentina: «Resulta preocupante»

“La profundización de la violencia en la Franja de Gaza está causando un número cada vez mayor de víctimas. La población civil, en particular mujeres, niños y ancianos, es la que se ve más afectada por este conflicto. Asimismo, resulta preocupante el aumento de la violencia en Cisjordania”, señala la Cancillería argentina a través del comunicado difundido en la tarde del miércoles.

“Nuestro país condena el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos”, repite el ministerio encabezado por Cafiero, al tiempo que agrega que “resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil”.

Por último, la Argentina volvió a pedir por la liberación de los rehenes, quienes “siguen siendo víctimas de las acciones armadas, deben ser liberados de manera incondicional y sin dilación por parte de Hamas”.

Las cifras oficiales indican que hay 21 argentinos que se encuentran desaparecidos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre, y se presume que todos ellos están secuestrados en manos de las milicias de Hamas.

La DAIA criticó la postura de Cancillería sobre el bombardeo israelí a un campo de refugiados

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) condenó la posición de Cancillería Argentina en torno al bombardeo de Israel.

“La DAIA condena las críticas vertidas por @CancilleriaARG hacia Israel y ratifica su derecho a la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos”, escribió la ONG en su perfil oficial de X.

La DAIA condena las críticas vertidas por @CancilleriaARG hacia Israel y ratifica su derecho a la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos. pic.twitter.com/4mSvaqjfwO — DAIA (@DAIAArgentina) November 1, 2023

Jorge Knoblovits, titular del organismo, sumó en declaraciones: “La comunidad fue muy clara. Cuando se condenó sin peros a Hamas, nosotros dijimos que estaba muy bien. Cuando se hizo el vuelo de repatriación, también acompañamos. Ahora, no es una de cal y otra de arena. No es momento de posiciones tibias o ambiguas. Hay que sostener el apoyo a Israel de manera incondicional, porque es la diferencia entre democracia y terrorismo”.

“Israel tiene el derecho de defenderse y responder. ¿Por qué al único estado que se le pide ‘estética de guerra’ es al Estado de Israel? No lo entiendo. Hablan siempre de una ‘respuesta fuera de escala’. El Estado de Israel lo que hace es advertir que los civiles evacuen. Pero cuando hay civiles en un cuartel general de Hamas o un hospital, no hay nada que hacer ahí. Ya no es un objetivo civil, es un objetivo similar”, insistió a continuación.

