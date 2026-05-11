Caso Adorni: mientras aguardan las pericias del celular del contratista, investigan los vínculos de su esposa con prestadoras del Estado

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abre varios frentes judiciales simultáneos. Por un lado, la fiscalía busca sortear las trabas técnicas para acceder a los mensajes del contratista que refaccionó la propiedad familiar en Exaltación de la Cruz. Por el otro, la lupa se posó sobre la actividad comercial de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, y sus vínculos con proveedoras del Estado Nacional.

El primer obstáculo técnico surgió con el celular de Matías Tabar, el contratista que bajo juramento declaró haber realizado obras por 245 mil dólares en efectivo en la casa del club de campo Indio Cua, propiedad que figura a nombre de Angeletti.

El iPhone 15 que Tabar entregó voluntariamente al fiscal federal Gerardo Pollicita -junto con su clave de acceso- no pudo ser abierto en un primer intento realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), según informó Infobae.

Ante esta dificultad, el dispositivo fue derivado al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, una dependencia ultraespecializada.

De este nuevo peritaje participará un perito de parte designado por la defensa de Adorni, el abogado Matías Ledesma, junto a un especialista de la fiscalía.

El objetivo principal de la Justicia es recuperar los mensajes de WhatsApp borrados. Durante su testimonio, Tabar mostró al fiscal dos intercambios y el registro de una llamada de tres minutos con el jefe de Gabinete, ocurrida justo antes de su presentación en Comodoro Py.

Según el contratista, el funcionario lo habría contactado para ofrecerle «asesoramiento» de cara a la declaración, propuesta que Tabar rechazó para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia en común.

Además, se buscan detalles de los pagos en efectivo y de los trabajos realizados en un departamento que los Adorni poseen en el barrio porteño de Caballito.

Rastrean movimientos en criptomonedas de Adorni

En paralelo a la pericia del teléfono, el fiscal Pollicita recibió informes comprometedores sobre el patrimonio no declarado del ministro coordinador. La Justicia detectó operaciones con criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum y USDT) vinculadas al funcionario, concentradas principalmente entre fines de 2024 y principios de 2025.

Estas transacciones de entrada y salida de divisas virtuales no figuran en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024, pese a que la normativa exige consignar los criptoactivos como bienes personales.

A esto se suma el rastreo de la trazabilidad de los dólares utilizados para costear viajes de lujo. Según la documentación bancaria y los testimonios de testigos, se suman: US$ 4.800 para vuelos a Punta del Este, US$ 5.140 para el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, y casi US$15.000 invertidos en vuelos y hospedajes en Aruba durante el mes de diciembre de 2024.

Investigan contratos de la empresa de la esposa de Adorni en el Estado

Mientras Pollicita avanza sobre el patrimonio directo de Adorni, el juez Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco; a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia, que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.

El Grupo Datco, por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, fue la que dio inicio a esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales.

En el texto judicial se habla de un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos.