Causa Adorni: la Justicia detectó movimientos con criptomonedas y analiza su patrimonio digital

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo: la Justicia federal detectó movimientos con criptomonedas y comenzó a profundizar el análisis de su patrimonio digital.

El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes enviados por plataformas de activos virtuales y billeteras electrónicas, en respuesta a los requerimientos judiciales para rastrear las finanzas del funcionario. Según trascendió, los reportes preliminares confirman la existencia de transacciones en activos digitales, aunque por el momento los montos identificados serían menores en comparación con otros movimientos de dinero ya incorporados al expediente.

Análisis de trazabilidad y nuevas medidas

A pesar de ello, los investigadores no descartan que estos registros representen solo una parte de la operatoria, por lo que evalúan solicitar estudios técnicos de trazabilidad para determinar el origen y destino final de los fondos.

La causa tramita en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, quien ordenó semanas atrás el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su entorno cercano, incluida su esposa, Bettina Angeletti, y firmas vinculadas como AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina fue requerido para aportar un detalle completo de los productos financieros asociados a los investigados desde enero de 2022, incluyendo cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas.

Ahora, el foco de la investigación está puesto en cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema fintech, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos o movimientos financieros del funcionario.

La evolución de las pericias será clave para determinar si los movimientos con criptomonedas forman parte de una operatoria mayor dentro de una causa que continúa sumando elementos bajo la lupa de la Justicia.