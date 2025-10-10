Caso Espert: LLA apeló el rechazo a reimprimir boletas e insiste para que Santilli encabece la lista

El Gobierno de Javier Milei elevó formalmente una apelación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para intentar revertir la decisión judicial que rechazó su pedido de reimprimir las Boletas Únicas Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. La controversia se originó tras la renuncia del excandidato José Luis Espert, luego de que se lo vinculara con el empresario de Viedma investigado por narcotráfico, Fred Machado. Además, insiste para que sea Diego Santilli quien encabece la lista y no Karen Reichardt.

El Gobierno insiste en la reimpresión y critica el costo de $12.000 millones como argumento judicial

La apelación busca dejar sin efecto el fallo de la Junta Electoral bonaerense, que había considerado «material, temporal y jurídicamente inviable» reimprimir más de 38.000 mesas antes del 26 de octubre.

El tribunal original advirtió que el proceso no solo implicaba un costo de $12.169.655.000 (casi la totalidad del presupuesto electoral), sino que ponía en riesgo la celebración misma de los comicios, ya que el Correo Oficial requería el material con al menos diez días de antelación para la distribución.

El recurso presentado por LLA ante la CNE argumenta que la negativa a actualizar la boleta afecta el derecho de los electores a elegir entre «candidaturas verdaderas y no ficticias».

El escrito oficial desmiente que la reimpresión sea imposible, citando antecedentes y afirmando que el riesgo logístico podría subsanarse con la gestión de partidas presupuestarias. Para el Gobierno, la falta de actualización lesiona la representación democrática y podría «inducir a error a miles de bonaerenses».

La CNE ahora deberá definir si prevalece la necesidad de conservar la integridad operativa de la elección, el argumento de los jueces de primera instancia, o si se prioriza el principio de representación efectiva, lo que obligaría a medidas extraordinarias de reimpresión.

Mientras tanto, la boleta de LLA en el cuarto oscuro mantendrá la imagen del excandidato Espert, con Karen Reichardt como la cabeza visible.

La disputa por el liderazgo de la lista: ¿Karen Reichardt o Diego Santilli?

Paralelamente, la CNE también debe resolver otra disputa relacionada con la conformación de la lista. El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, dictaminó ante la Cámara que debe ser Karen Reichardt quien encabece la lista de Diputados Nacionales de LLA para la provincia de Buenos Aires.

El fiscal señaló que el caso es «sumamente singular» por no tener antecedentes análogos, ya que es la primera vez que se debe decidir el reemplazo del primer lugar de una lista de Diputados Nacionales por la renuncia del candidato varón que la encabezaba.

El dictamen se fundamentó en las particularidades del caso y en criterios de progresividad de los derechos de participación política de las mujeres.

La CNE se reunirá este sábado para definir si se sostiene Reichardt como primera candidata o encabeza Diego Santilli, quien inicialmente iba como tercer candidato antes de la renuncia de Espert.