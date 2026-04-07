Caso $LIBRA: el audio de Novelli sobre influencers y pagos a Milei que investiga la Justicia

La causa $LIBRA incorpora nuevos audios que comprometen al empresario trader Mauricio Novelli en un esquema de pagos a influencers y al entonces candidato a presidente, Javier Milei, en 2023. La investigación judicial analiza transferencias, la promoción cripto y el financiamiento en redes sociales durante la campaña electoral.

Según el material incorporado al expediente, Novelli afirmó: “De momento estoy salvando las papas yo porque lo que nos está dando ingresos, básicamente es lo que estoy haciendo con los influencers”. El audio corresponde a agosto de 2023. Novelli es uno de los fundadores de la empresa NW Profesional Traders y es cercano al presidente, con quien está imputado en la causa $LIBRA.

El rol de los influencers en la campaña cripto y política bajo la lupa judicial

De acuerdo a la documentación de la causa, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, los pagos incluían a Agustín Laje y Emmanuel Danann. Ambos realizaban contenidos en redes sociales vinculados al presidente Javier Milei y plataformas de trading.

En ese contexto, Novelli dejó instrucciones precisas en otro audio dirigido a su secretaria: “Hola, Ara, ¿cómo estás? Bueno, mira, tenemos que hacer el tema este de los pagos. Ahora en breve te va a llegar la plata para– a la cuenta de NW para poder pagar los sueldos. Así hoy ya lo pagamos. Y después con tema influencers lo mismo. Vamos a hacerlo de esa manera. Eh, Laje la vamos a pagar por PayPal y después Milei y Danan me voy a ocupar yo”.

Pagos en dólares, redes sociales y promoción de plataformas de trading

La investigación detalla que Laje percibía US$2.500 mensuales por contenidos en YouTube, mientras que Danann recibía montos similares por difusión en redes. Las acciones incluían promoción de marcas y posicionamiento de figuras políticas.

Entre los documentos analizados figura una “Carta de Compromiso” vinculada a la empresa Tickmill, que contemplaba publicaciones específicas en Instagram y YouTube.

Los influencers Emmanuel Danann y Agustín Laje.

El expediente también incorpora mensajes de voz de Mauricio Novelli a su hermana María Pía, entre diciembre de 2024. Allí el tono contrasta con registros previos y aparece vinculado a expectativas económicas en torno a sus actividades.

En uno de esos audios, Novelli afirmó: “Esta es tu posibilidad de ser millonaria. Ahora, ¿entendés? Literalmente con las cosas que estamos haciendo, esta es tu chance de ser millonaria. O sea, tipo, si hacés las cosas bien, de vuelta te digo, es, es muy probable de que, de que logres ser tipo, tipo millonaria antes que yo, ¿entendés? O sea, capaz a los veintisiete ya sos millonaria, ¿me entendés? Ya tenés un millón de dólares, eh».

Los investigadores también analizan intercambios con la influencer Romina Malaspina, con quien Novelli mantuvo miles de mensajes entre 2024 y 2025. Parte de esos chats refieren a un viaje a Panamá en agosto de 2024. Según surge del material, Novelli le escribió: “Buenas! Pasame número de pasaporte y fecha de emisión y vencimiento Rom”. Luego agregó: “Panamá irías el 21 de agosto y llegamos acá a arg el 27 a la mañana”.

La creación de MGN Enterprise y el foco sobre posibles estructuras offshore

En otra conversación, el trader le envió un contacto vinculado a servicios legales: “Te paso el contacto de la gestora de la empresa en Panamá. Ya le dije lo que necesitas. Pero te va a pedir una info, que es fácil, pero capaz mejor que lo consiga una asistente tuya, así no perdes tiempo con esas boludeces”. Luego añadió: “Ya le avise que fecha vamos allá. Van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos (sic)”.

La investigación no determinó si la sociedad era conjunta o si Novelli actuaba como intermediario. En paralelo, registros del Registro Público de Panamá indican que el 15 de agosto de 2024 se constituyó la firma MGN Enterprise INC, con coincidencias en las iniciales del nombre del empresario.

La conductora y modelo Romina Malaspina.

En los documentos societarios figuran directivos panameños, una práctica habitual en ese país. La información disponible no identifica a los titulares reales de la firma ni su vinculación directa con el caso.

La causa continúa en etapa de investigación. Las querellas solicitaron nuevas medidas y declaraciones, entre ellas la del presidente Javier Milei, en un expediente que sigue sumando pruebas sobre movimientos financieros, redes sociales y operaciones internacionales.