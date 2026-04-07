El círculo de las acreedoras: quiénes son las cuatro mujeres que financiaron el patrimonio de Manuel Adorni

La telaraña financiera que rodea a Manuel Adorni suma un nuevo e inquietante capítulo. Según surge de los informes que ya procesa la fiscalía de Gerardo Pollicita, el Jefe de Gabinete no solo utilizó una «hipoteca fantasma» para su piso en Caballito, sino que previamente había gravado su departamento de Parque Chacabuco para obtener otros 100.000 dólares de manos de dos mujeres vinculadas a su entorno.

El dato cronológico es letal para la defensa oficial: esa hipoteca se firmó el 15 de noviembre de 2024, exactamente el mismo día en que su esposa, Bettina Angeletti, concretó la compra de la casa en el exclusivo country Indio Cuá.

El nuevo «Dúo de Acreedoras» en Parque Chacabuco

A diferencia de las jubiladas de Caballito que dijeron «no conocer» al funcionario, las prestamistas de Parque Chacabuco sí figuran en la declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), aunque hasta hoy se desconocían los montos y las identidades:

Graciela Isabel Molina de Cancio: Aportó 85.000 dólares .

Aportó . Victoria María José Cancio: Aportó los restantes 15.000 dólares.

Aunque la deuda estaba declarada, la Justicia investiga la simultaneidad de las operaciones. Para el fiscal Pollicita, el departamento de Parque Chacabuco funcionó como una «caja de resonancia» financiera para permitir el desembarco de la familia en el country de Exaltación de la Cruz.

Nechevenko: la escribana «omnipresente»

En todas las operaciones aparece un nombre en común: la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional certificó:

La hipoteca de Parque Chacabuco (2024). La compra de la casa en Indio Cuá (2024). La compra del piso de 200 metros en Caballito (2025).

Nechevenko es la testigo clave que este miércoles deberá declarar en Comodoro Py. El fiscal le exigió que presente toda la documentación respaldatoria de estos movimientos, buscando determinar si el dinero existió físicamente o si se trata de una ingeniería contable para justificar un crecimiento patrimonial que no condice con los sueldos públicos.

Caballito: el 90% del valor prestado por las vendedoras

Este nuevo hallazgo se suma al escándalo de la calle Miró al 500, donde Adorni compró un departamento valuado oficialmente en 230.000 dólares. En esa ocasión, las vendedoras —Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64)— le prestaron el 90% del valor del inmueble (US$ 200.000).

Lo que desveló a los investigadores fue la respuesta de las mujeres a la prensa: «No lo conozco», dijeron, abriendo la sospecha de una simulación de crédito hipotecario.

El juez Ariel Lijo mantiene bajo su órbita las dos investigaciones que hoy complican al Jefe de Gabinete:

Enriquecimiento ilícito: El origen de los fondos para las tres propiedades y el rol de las prestamistas particulares.

El origen de los fondos para las tres propiedades y el rol de las prestamistas particulares. Dádivas por vuelos privados: La investigación sobre los viajes a Punta del Este facturados a la productora Imhouse, del periodista Marcelo Grandío.

Mientras la Justicia ya tiene probado que el contratista de la TV Pública «invitó» a la familia Adorni a volar en jet privado, la fiscalía ahora busca determinar si hubo más viajes conjuntos y si el crecimiento de los ladrillos de Adorni fue financiado por su propio sueldo o por un sistema de beneficios indebidos que la Justicia ya empezó a desgranar.