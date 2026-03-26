Caso $LIBRA: la defensa de Novelli pidió anular la pericia de la DATIP sobre los chats que complican a Javier Milei

La defensa de Mauricio Novelli solicitó anular la pericia informática de la DATIP en la causa $LIBRA, luego de las revelaciones del celular del empresario que mencionan al presidente Javier Milei. El planteo fue presentado ante el fiscal Eduardo Taiano e incluye cuestionamientos por presuntas irregularidades en el informe.

Según publicó Clarín, el pedido sostiene que la pericia estaba “contaminada” y que se violó la cadena de custodia. El informe había expuesto comunicaciones, archivos y un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado al apoyo de Milei a Hayden Davis en temas de Web3.

La defensa de Novelli apunta a irregularidades y filtraciones en la pericia

En el escrito presentado, la defensa cuestionó que el peritaje de la DATIP se habría excedido de los pedidos originales. Señaló la inclusión de 8.669 páginas de conversaciones y 4.193 archivos que, según afirma, no estaban autorizados.

El planteo también menciona la incorporación de material vinculado a la vida privada del empresario, como fotos familiares y chats personales. Además, advierte que se incluyeron conversaciones con su abogado, Daniel Rubinovich, pese a que debían quedar excluidas.

El presidente junto a Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA.

“El descontrol del peritaje y la inclusión de datos privados llevaron únicamente a la directa afectación de la intimidad y el honor del dueño del equipo, sin aportar nada a las presentes actuaciones”, sostuvo el letrado en el escrito.

El fiscal había pedido en particular mensajes que incluyeran la palabra “Libra”. En ese contexto, aparecieron chats con conocidos que se solidarizaban con Novelli tras la difusión del caso en los medios.

Caso $LIBRA: La discusión por la cadena de custodia

El eje central del planteo judicial se enfoca en una posible violación de la cadena de custodia de las pruebas. La defensa busca aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que cuestiona la validez de pruebas obtenidas de manera irregular.

En esa línea, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había señalado: “La realidad es que hay una causa en la que se está investigando el caso $LIBRA y hay otra causa que se está investigando la filtración de información que salió de un organismo, de una secretaría de la Procuración General de la Nación”.

El escrito también cuestiona el rol de la DATIP en el proceso. “El propio Estado ha constatado accesos indebidos al peritaje por parte de personas sin razón funcional suficiente, proyectando dudas serias sobre su autenticidad y fiabilidad”, indicó la defensa.