«El Congreso más reformista de la historia»: El pacto Bullrich-Adorni para apurar las leyes de Javier Milei

El oficialismo rearma su estrategia parlamentaria y busca recuperar la iniciativa política. En un encuentro clave en Casa Rosada, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, coordinaron el envío de un nuevo paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso para profundizar el programa de Javier Milei.

«Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina», sentenció Bullrich tras la reunión, intentando instalar una imagen de unidad granítica con un efusivo: «¡Vamos, Manuel!».

Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni.



Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina.



¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026

El nuevo paquete: glaciares y propiedad privada

El contenido de las leyes que desembarcarán en el recinto retoma los puntos más polémicos de la apertura de sesiones. El oficialismo busca «limpiar» el marco jurídico para atraer inversiones, apuntando a áreas sensibles:

Recursos Naturales: Modificaciones sustanciales a la Ley de Glaciares .

Modificaciones sustanciales a la . Medioambiente: Nuevas normativas para la explotación de recursos que el Gobierno considera «trabas burocráticas».

Nuevas normativas para la explotación de recursos que el Gobierno considera «trabas burocráticas». Seguridad Jurídica: Reformas críticas sobre la propiedad privada.

Señal de tregua: ¿Quién filtró el video del avión?

Más allá de lo legislativo, la reunión funcionó como un operativo de control de daños. La relación entre Patricia Bullrich y Manuel Adorni atravesaba un frío polar tras la difusión del video que mostró al Jefe de Gabinete embarcando en un jet privado hacia Uruguay.

En los pasillos del poder, las sospechas cruzadas habían dinamitado el bloque:

La sospecha sobre Bullrich: sectores del oficialismo la señalaron por su histórico control sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , presunta fuente de la filtración.

sectores del oficialismo la señalaron por su histórico control sobre la , presunta fuente de la filtración. La contraofensiva: desde el entorno de la senadora apuntaron a «fuego amigo» dentro de la propia asesoría presidencial.

Con este cónclave, el Gobierno intenta clausurar la interna y unificar el discurso. Saben que para avanzar con las reformas estructurales necesitan una cohesión total que hoy, tras el escándalo de los vuelos, está bajo observación.