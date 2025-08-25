Causa fentanilo contaminado: avanzan las indagatorias a los imputados

Las indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. continúan este lunes y en esta ocasión una de las personas imputadas, que no se encuentra detenida, presta declaración frente al juez Ernesto Kreplak.

Conforme a la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, es indagada para que dé a conocer el contexto de las irregularidades en el laboratorio y sus labores.

Es que, según las pericias a los dispositivos electrónicas, la ingeniera mantuvo conversaciones donde daba a conocer las anomalías en ambos laboratorios.

Quiénes son los detenidos por la causa por el fentanilo contaminado

Actualmente en la causa hay 17 imputados, pero hasta ahora solo se encuentran detenidos:

Ariel García Furfaro , dueño de los dos laboratorios

, dueño de los dos laboratorios Diego y Damián García , quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo

, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo El director general de ambos laboratorios Javier Tchukran

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio , directores técnicos de Ramallo

, directores técnicos de Ramallo José Antonio Mairorano , director técnico de HLB

, director técnico de HLB Horacio Tallarico , presidente de Ramallo

, presidente de Ramallo Rodolfo Labrusciano , director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios. Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma, y otro de los señalados están con prisión domiciliaria tras solicitar sus excarcelaciones.

Cuál sería la pena que podrían afrontar los imputados por la causa del fentanilo contaminado

Según informaron fuentes del caso, se calificó preliminarmente las imputaciones por el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, que establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona.

En la indagatoria, Ariel García Furfaro expuso durante varias horas su labor en HBL Pharma y Ramallo S.A. y, algo que sorprendió, es que no pidió su excarcelación.

Previo a la audiencia en los Tribunales de La Plata, Gastón Marano, abogado del principal acusado, fue consultado sobre la posibilidad de la excarcelación y señaló: “No sé si voy a pedir la libertad, desde que decidió entregarse me dijo que ‘si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá”.

Con Agencia de Noticias Argentinas.