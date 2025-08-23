Cómo sigue la agenda del Congreso esta semana: fentanilo, ANDIS y $LIBRA, entre los temas centrales

Luego de una semana con varios reveses legislativos en el Congreso, la oposición continuará avanzando con su agenda. En medio del escándalo por audios que denuncian presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), se debatirá la interpelación a funcionarios, como así también avanzar en la investigación de los casos $LIBRA y fentanilo contaminado.

Según informó Clarín, este martes a partir de las 12, los legisladores Pablo Yedlin y Daniel Arroyo citaron a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad para abordar los audios filtrados adjudicados al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en donde se denuncian presuntas coimas.

Para esta ocasión, citaron al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor de la Agencia, Alejandro Vilches.

También convocaron a diputados que presentaron proyectos para interpelar funcionarios como los integrantes de Encuentro Federal (quienes solicitaron citar a Lugones y Guillermo Francos), como también a los del bloque GEN, quienes solicitaron al propio Spagnuolo y a Karina Milei.

Para esta misma jornada, pero a las 14, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos va a discutir los proyectos que buscan crear una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, cuyo caso se investiga la muerte de casi 100 personas.

Hay cinco iniciativas presentadas del PRO, Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia Siempre. Por su parte, desde La Libertad Avanza no presentaron proyecto propio, ya que apuntan a que la Justicia inició su propia investigación.

En este marco, la Cámara baja ya aprobó un pedido de informe con 26 preguntas sobre el caso, el cual fue derivado al Gobierno y más precisamente al ANMAT para que contesten.

Guillermo Francos dará un informe de gestión frente a diputados

El miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá acudir a la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión. En total, recibió 1.300 preguntas por escrito.

Después, el jueves a partir de las 14, habrá una reunión de la comisión investigadora $LIBRA para designar a sus autoridades. El presidente será el encargado de convocar reuniones y desempatar en votaciones y las bancas opositoras no designaron quién será.