Causa $LIBRA: cuándo citó la comisión investigadora a Karina Milei y qué puede pasar sino concurre

La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) confirmó que la comisión investigadora por la causa de $LIBRA citó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para “el 23 o el 30 de octubre”, y adelantó que hay jurisprudencia para que, si no concurre, sea citada “por la fuerza pública”.

“Le dimos dos opciones, el 23 o 30 de octubre, y estuvimos revisando antecedentes, y en marzo de 2023 la Comisión de Juicio Político frente a tres citaciones en donde el citado se ausentó, le pidieron al juzgado que lo convoque por la fuerza pública, con lo cual recorreríamos ese camino teniendo ese antecedente”, señaló.

La legisladora dijo que el aspecto central que se está investigando es el de “los pagos previos” al lanzamiento de la criptomoneda, y puntualizó que “esa es la plata, esa es la ruta del dinero que hay que seguir, que para mí termina en Karina Milei. Yo estoy segura de que eso termina en Karina Milei”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.

Críticas de la comisión investigadora por la causa $LIBRA

Strada se refirió de ese modo a la investigación parlamentaria de la criptomoneda $Libra, lanzada el 14 de febrero último y que horas después dejó miles de inversores damnificados en diversos países del mundo.

La diputada peronista, miembro de la Comisión Investigadora, resaltó que tras meses de estar trabado en su funcionamiento, ese órgano legislativo “ya funciona y tiene autoridades”, y criticó la actuación del fiscal que investiga a nivel judicial, Eduardo Taiano, cuyo desempeño calificó como “muy pobre”.

“Se termina de conocer que (Taiano) demoró deliberadamente en hacerle el allanamiento a (Mauricio) Novelli. Tardó cuatro días y Novelli ya había vaciado las cajas de seguridad” que poseía en una entidad bancaria.

Los dos puntos que marcaron desde la comisión por la causa $LIBRA

Agregó que “hay dos evidencias que a esta altura del partido son insoslayables. Primero los bolsos de Novelli. Lo agarró el área de Investigación de Lavado de la Policía Federal. Lo engancharon, tienen las cámaras, saben que sacó plata tal día”, puntualizó.

Además, señaló que “después se supo lo de las transferencias de Hyden Davis y la recepción de esa plata en la billetera ‘multisig’ que manejan (Manuel) Terrones Godoy con Novelli. Recibieron la plata el mismo día que Hyden Davis la transfirió”, recalcó.

Recordó que, durante su reciente informe ante la Cámara baja, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “llevó una pila de papeles y dijo ‘les voy a mostrar todas las visitas que hubo en la Casa Rosada y en (la Quinta de) Olivos’ y el mismo aporto las pruebas”.

A la reunión del martes faltaron Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, quien dirigió la Unidad de Tareas de Investigación creada dentro del Ministerio de Justicia. Ambos habían sido citados por la comisión.

La UTI concluyó que Milei no participó de ninguna estafa, pero no se hizo público el documento donde se fundamenta la decisión. Tiempo después, la entidad fue disuelta por decreto.

Noticias Argentinas