Javier Milei despejó dudas: «Incondicional», la foto con Martín Menem que reafirma su buena relación

Luego de los rumores de una relación rota por la abultada derrota en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei mostró un gesto de respaldo con Martín Menem con la publicación de una foto en las redes sociales donde se los ve abrazados. La postal es del último domingo en el búnker de La Libertad Avanza (LLA).

El gesto de respaldo de Milei con Martín Menem

El mandatario decidió ratificar su sintonía con el legislador violeta que preside la Cámara Baja, en medio de las críticas internas que cosecha el clan Menem, integrado por Martín y su primo Eduardo «Lule» Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la derrota electoral bonaerense.

Milei durante su discurso el último domingo.

A través de su cuenta de Instagram, el libertario decidió dar por terminado el ruido interno al compartir una foto en sus historias que subió el propio Menem.

«Incondicional», expresó para describir el retrato del momento exacto en el que el Presidente lo abrazó al subir al escenario para pronunciar el discurso final, luego de conocerse la amplia ventaja de 13 puntos que impuso a Fuerza Patria en la elección provincial.

Rumores de una relación rota entre Milei y Menem por la derrota en Buenos Aires

El frío contacto final entre Javier Milei y Martín Menem despertó polémicas en las redes sociales que inmediatamente interpretaron el gesto como una señal de desaprobación de parte del mandatario.

Sin embargo, el pasado lunes se lo vio al titular de la Cámara de Diputados participar de las dos reuniones de Gabinete y fue incluído por Milei para integrar este martes la mesa política reducida que optó por reeditar la administración.