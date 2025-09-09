Caso $LIBRA: un funcionario de Javier Milei se negó a recibir una orden de comparecencia del Congreso

Alejandro Melik, uno de los citados por el caso $LIBRA. Foto. Gentileza La Nación.

Este martes hay actividad por la causa $Libra. La comisión investigadora que preside en Diputados el legislador Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica convocó para este martes a la tarde a una tanda de testimoniales. Entre ellas, fue citado el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, designado por el presidente Javier Milei. Según medios de Buenos Aires se negó a recibir la orden de comparecencia.

Qué se sabe sobre la citación a un funcionario de Javier Milei

El sitio La Nación indicó que dos fuentes consultadas marcaron que el oficial notificador tuvo que fijar la citación en la puerta de su despacho.

Por otro lado, hubo un colaborador que dijo que se encontraba «en una reunión por Zoom cuando llegó el oficial notificador, el viernes pasado, por lo que pidió que le entregara la citación a un colaborador”.

EL medio remarcó que hay fotos que muestran que no pude ser entregada la orden y que tuve que pegarse en una puerta.

Las personas citadas este martes por el caso $Libra

Recordó que no concurrir a prestar testimonio ante el Congreso, el presidente de la comisión investigadora deberá ordenar el libramiento de una segunda notificación y, de repetirse su ausencia, quedará habilitado a requerir la asistencia de la Justicia para garantizar su comparecencia por la fuerza pública.

Según comunicó Noticias Argentinas, fueron convocados a brindar declaración testimonial desde este martes a las 16, en el Congreso, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la ex titular de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación de $Libra, Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia).

También están citados los ex funcionarios de la Oficina Anticorrupción Luis Villanueva y José Mazzoni para intentar tirar del ovillo respecto de la investigación interna del Gobierno cuando explotó el escándalo Libra.