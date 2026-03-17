Causa $LIBRA: el Gobierno se despega de las revelaciones y ratifica que no intervendrá en la causa

Milei se presenta en España para una visita de 48 horas centrada en la "batalla cultural"

A pesar del ruido mediático y judicial por la investigación de la criptomoneda $LIBRA, la Casa Rosada mantiene un hermetismo total. Las autoridades confirmaron que no realizarán presentaciones ni tomarán medidas administrativas, aun cuando las nuevas pruebas mencionan a integrantes del Gabinete y al propio jefe de Estado.

El conflicto escaló tras conocerse un presunto contrato de cinco millones de dólares para que el presidente Javier Milei promocionara el activo, sumado a chats entre la ministra Sandra Pettovello y el imputado Mauricio Novelli.

Causa $LIBRA: estrategia de prescindencia y defensa privada

Desde el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, la orden es clara: el Ejecutivo no se involucrará en una causa que tramita en la justicia federal.

El oficialismo sostiene que el aporte del Gobierno concluyó con la intervención de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), disuelta meses después de su creación en 2025.

El abogado Francisco Oneto centraliza la representación legal de Milei para separar el rol institucional del mandatario de las acciones personales cuestionadas. Mientras tanto, “el Ministerio está al margen porque no se mete en causas en trámite”, señalaron desde la mesa judicial libertaria.

Caso $LIBRA: denuncias por filtraciones y rol de la Procuración

Si bien el Gobierno niega intervención en el fondo de la causa, las filtraciones generaron malestar. La Procuración General de la Nación inició un sumario y una denuncia penal para identificar a los responsables de difundir los chats y contratos. Mahiques aclaró que la denuncia apunta a miembros de la DATIP por la difusión de elementos clave de la pericia sobre los teléfonos de Novelli.

Mientras el oficialismo intenta minimizar el impacto, la oposición en el Congreso acelera pedidos de informes. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que las pruebas confirman una “participación premeditada”.

El punto más crítico radica en los peritajes de llamadas, que indicarían comunicaciones entre el mandatario y los desarrolladores del token minutos antes de su publicación promocional en redes sociales a inicios de 2025. Lo que comenzó como una herramienta para pymes derivó en una causa por asociación ilícita y estafa.