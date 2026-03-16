Causa $LIBRA: cómo seguirá la investigación tras el peritaje que reveló un entramado de mensajes de Mauricio Novelli

La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas nuevos elementos con las pericias sobre los intercambios de mensajes que realizó Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento, que habrían incluido también contactos con el presidente Javier Milei.

Los presuntos intercambios de mensajes entre el mandatario y Novelli dispararían nuevas medidas en la causa que podría incluir pedidos de citación a declaración indagatoria.

$LIBRA: los peritajes de los mensajes de Mauricio Novelli

El fiscal federal Eduardo Taiano incorporó formalmente en la causa los mensajes que se detectaron en los peritajes. Se envió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para su incorporación al sistema de consulta judicial LEX100 al que acceden todas las partes.

Según indicó Infobae, la pericia de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizó chats, registros de llamadas, documentos borrados y notas del celular. Esto permitió reconstruir los días previos y posteriores al lanzamiento del criptoactivo. Esto incluyó la secuencia de comunicaciones que Novelli mantuvo el 14 de febrero de 2025, día que Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de la red social X.

Segùn indicó la Fiscalìa, Novelli tuvo ocho contactos con el presidente esa jornada. Tambièn, hubo intercambios de mensajes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En un dictamen del año pasado, Taiano había delimitado el fin de la investigación. “El objeto de la presente investigación procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y lanzamiento de $LIBRA y determinar qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, señaló el fiscal, según citó el medio de Buenos Aires.

El fiscal federal puede ordenar medidas de prueba. Aunque hay casos específicos como citaciones a declaración indagatoria o allanamientos, que si requieren ser autorizados por un juez.

$LIBRA: investigan un presunto acuerdo por US$ 5 millones

Con Noticias Argentinas

El celular del lobista Mauricio Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del estadounidense Mark Hayden Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada.