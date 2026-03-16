¿Involucrada en $LIBRA? Yanina Latorre aclaró sus chats con Mauricio Novelli

La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo inesperado que cruza los sets de televisión con los despachos de la Justicia Federal. Tras la difusión de una serie de capturas de pantalla por parte de la periodista Fernanda Iglesias, la panelista Yanina Latorre confirmó la existencia de conversaciones privadas con el empresario Mauricio Novelli, uno de los principales señalados en la causa.

Sin embargo, a través de un descargo en sus redes sociales, Yanina Latorre, la conductora de El Observador y de América TV, aseguró que los contactos correspondían a pautas publicitarias de años anteriores (2023 y 2024) y que no tienen relación con el presunto esquema de estafa que la Justicia comenzó a investigar en febrero 2025.

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El material difundido por la agencia Noticias Argentinas y diversos medios de espectáculos muestra un intercambio fluido donde Novelli le propone a Latorre la realización de «historias» en Instagram. Según las capturas, el empresario le habría ofrecido ganar 5.000 dólares de forma rápida mediante el registro en una plataforma de intercambio de activos digitales.

El punto más álgido del intercambio se produce cuando Novelli menciona haber regresado de una reunión en la Casa Rosada. Ante este mensaje, Latorre consulta: «Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?«, a lo que el empresario responde afirmativamente, mencionando haber conversado recientemente con el mandatario. Esta vinculación ha generado un fuerte debate sobre el alcance de las promociones de activos digitales y el rol de las figuras públicas en su difusión.

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Fiel a su estilo directo, Yanina Latorre utilizó su cuenta de Instagram para desmentir cualquier irregularidad. «No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que era con el anterior«, disparó la panelista, quien argumentó que los chats filtrados son anteriores al estallido del caso $LIBRA. Según su defensa, Novelli fue un anunciante más entre los cientos que pautan en sus redes sociales, y sostuvo que la difusión de estos mensajes busca desviar la atención de los verdaderos responsables de la causa.

«Todo lo que están publicando es anterior al caso«, insistió Latorre, remarcando que no realizó publicaciones específicas para la criptomoneda bajo investigación, sino que se trataba de campañas de contenido general para la agencia del empresario.

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La causa judicial investiga una posible maniobra de instigación a la inversión y la promoción de un activo digital que habría perjudicado a miles de ahorristas. La Justicia pone el foco en la cadena de responsabilidades: desde los creadores del activo hasta los «influencers» y figuras mediáticas que, a cambio de un pago, habrían impulsado la difusión del proyecto sin las advertencias de riesgo correspondientes.

La aparición de los chats entre Novelli y Latorre suma una nueva arista al expediente, que ya cuenta con derivaciones políticas debido a las reiteradas menciones a funcionarios del Poder Ejecutivo. Por ahora, la situación de la panelista se limita al debate público, aunque no se descarta que la Justicia solicite pericias sobre los dispositivos para establecer la cronología exacta de las contrataciones publicitarias.