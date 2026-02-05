Causa $Libra: un diputado aseguró que un contrato vincula a Javier Milei con un empresario estadounidense

El titular del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó este jueves una nueva prueba en el Caso Libra que complicaría al presidente Javier Milei.

Según el diputado se habría confirmado la existencia de un contrato celebrado “de forma dolosa” entre el mandatario y el empresario estadounidense, Hayden Davis, involucrado en la criptoestafa.

Causa $Libra: un diputado puso foco en un contrato

El documento presentado junto a su compañera de bloque, Mónica Frade, sostiene que dicho contrato “no fue oportunamente informado” y, por consiguiente, “fue ocultado por funcionarios vinculados”.

“Solicitamos que se disponga su incorporación formal al expediente y se ordenen las medidas de prueba necesarias para verificar su autenticidad”, sostiene el documento presentado por ambos legisladores.

La Corte Suprema ratificó a Juan Grabois como querellante en la causa $Libra

La Corte Suprema de Justicia desestimó a fines de 2025 el planteo de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior caída de $LIBRA, criptoactivo que fue difundido por una publicación del presidente Javier Milei en la red social “X”

Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.

Noticias Argentinas